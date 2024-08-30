巴黎殘奧｜飛魚陳睿琳摘銀奪港隊第一牌　曾懷疑自己賽後感觸落淚

「過去三個月，我一直跟教練團隊商討如何做得更好，當中也曾懷疑自己，但我真的很努力很努力訓練⋯⋯」陳睿琳在巴黎殘奧首個比賽日為港隊奪得今屆第一面獎牌，她於S14級女子100米蝶泳以1分03.70秒摘銀，打破亞洲紀錄，賽後回想由去年世錦賽封后開始，直到最近三個月的備戰高峰，忍不住感觸落淚。



陳睿琳堪稱港隊的「全能飛魚」，今屆出戰四個泳式的賽事，她先於S14級女子100米蝶泳打頭陣。她在決賽位列第五線，以29.61秒第三名轉池；擅長後上的她憑凌厲後勁追至第二位，雖然未能追上最終以1分03.00秒破世界紀錄奪金的英國泳手馬絲姬爾，但她1分03.70秒的成績，已是新亞洲紀錄。以獨立運動員身份出戰的莎芭蓮娜奪得銅牌。

陳睿琳勇奪香港首面獎牌。（中國香港殘疾人奧委會提供）

陳睿琳賽後接受訪問，一開口便感觸落淚，說：「過去三個月，我一直跟教練團隊商討如何做得更好，當中也曾懷疑自己，但我真的很努力很努力訓練⋯⋯」她感激身邊人一直支持她，特別是教練團隊，令她今日游出亮麗一戰，一洗三年前東京奧運「梗頸四」的頹風，「上屆我覺得自己最後還未用盡體力，今天頭75米游得好好，最後也感到自己用盡所有力氣去衝」。

陳睿琳以「努力是有成果的」總結這面銀牌，這是她首度踏上殘奧頒獎台，並將獲得馬會優秀運動員獎勵計劃的75萬港元獎金。