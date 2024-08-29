韓國羽毛球公開賽｜港隊内戰李卓耀躋8強　伍家朗盧善恩無緣晉級

韓國羽毛球公開賽，港隊男單「内戰」，李卓耀以局數2：1淘汰吳英倫躋身8強。另一邊廂，伍家朗奮戰「一哥」石宇奇兩局落敗，首戰告捷淘汰山口茜的盧善恩亦同樣不敵來自中華台北的林湘緹，雙雙無緣再進一步。

撰文：彭仲謙



韓國羽毛球公開賽續於今日（29日）上演。港將今日齊齊上陣，首先上演男單港隊内戰，由世界排名17的李卓耀對上羽球新星吳英倫。吳英倫從資格賽突圍而出，兩人首輪均以直落兩局勝出而晉身16強。兩位港將今仗鬥得激烈。首局比分拉鋸，一度打成8：8平手，但李卓耀及後捉緊比賽節奏，將優勢延續至尾段，以21：17先取一局。

第二局形勢逆轉，吳英倫開局雖落後2：3，但其後連取10分，一度將比分拉開至12：3。此時李卓耀急起直追，不過最終吳英倫以22：20拿下勝局。決勝局初段戰況激烈，但李卓耀自6分起開始取得優勢，最終以21：11拿下第三局，以總局數2：1淘汰吳英倫躋身8強。

李卓耀擊敗吳英倫晉級8強。（資料圖片／袁志浩攝）

另一男單港將伍家朗硬碰世界排名第一的石宇奇，亦在同一時間上演。「一哥」石宇奇近來狀態欠佳，自巴黎奧運爆冷於8強出局，數天前上演的日本公開賽，亦不敵法國新星Alex Lanier無緣決賽。今仗伍家朗雖然奮力拼搏，無奈以16：21先失一局。第二局伍家朗開局曾一度領先，但最後仍難逃厄運，最終以12：21直落兩局不敵石宇奇。

香港女單盧善恩雖然昨日以直落兩局21：17、21：18勇挫來自日本的一號種子山口茜。但今日未能延續優勢。目前排名47的盧善恩對陣來自中華台北、排名65的林湘緹。首局互有攻守，但林湘緹於中段稍為領先，最終盧善恩以17：21先輸一局。第二局盧善恩搶佔先機，曾將比分拉開至7：4，惟最後仍以14：21兩局告負。

盧善恩昨日擊敗日本強敵山口茜，惟今場不敵中華台北的林湘緹。（路透社）

男單李卓耀明日將與淘汰石宇奇爭奪4強席位。兩人此前10次交手，李卓耀獲勝4次。他能否跨越「一哥」的高牆，成港隊晉級的唯一希望，結果將於明天揭盅。