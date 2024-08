足球熱話｜般尼官宣再有代表作　曼聯小將加盟竟有Oasis「助陣」

英國殿堂級樂隊Oasis時隔15年後重組,成為近日世界網絡熱話。般尼日前從曼聯簽入21歲小將美治比(Mejbri Hannibal),這間不時在「官宣」時有佳作的英冠球會,今次改編Oasis名曲《Wonderwall》,獲網民大讚為「史上最佳官宣」。



美治比(紅衫)2021年加盟曼聯,但數季以來上陣機會寥寥可數。(Getty Images)

Oasis主音Liam Gallagher及結他手Noel Gallagher雖為兩兄弟,2009年卻因不和令樂隊拆夥,被認為是「最不可能復合」的樂隊之一。

不過15年後,周二(27日)他們突宣布復出重組,令全球歌迷大感驚喜。剛巧般尼周三確定簽入美治比,這間球會近年的轉會官宣一向「識玩」,這次惡搞對象自然便是Oasis。

英國殿堂級樂隊Oasis復合,震驚全球樂迷。(X)

周三下午,般尼發布官宣影片,打開片段,便是熟悉的《Wonderwall》旋律及MV。至副歌最後一句,「You're my wonderwall(你是我的奇蹟)」被改成「You're my Hannibal(你是我的美治比)」。不過般尼也非為惡搞而惡搞,歌曲經過一定程度剪輯,留下的歌詞亦有一定意思。

Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you

他們決定在今天向你反擊

By now you should've somehow realized what you gotta do

現在你意識到必須做點什麼

I don't believe that anybody

我不相信有人

Feels the way I do about you now

能體會此刻我對你的感受

Because maybe

或許

You're gonna be the one that saves me

你會成為拯救我的人

And after all

畢竟

You're my wonderwall(Hannibal)

你是我最終的奇蹟(美治比)



美治比在影片最後抱着結他出鏡,歌詞亦改為「你是我的美治比」。(X影片截圖)

「Wonderwall」按字面直譯為「奇蹟之牆」,不過它並非正規英文詞語。作曲者Noel Gallagher在1996年向《滾石雜誌》解釋:「這只是一個美麗的詞語,就像一張巴士車票,你嘗試去尋找它,然後最終你找到了並拿出來,這就是我的『wonderwall』。」可見這個詞語大概意思即是奇蹟或是美好的東西,用來形容一名轉會的足球員,可說是再理想不過。

網民大讚般尼今次官宣:「這次美治比官宣是史上最佳」、「admin你應該要加人工」、「般尼的官宣一直是最好的」、「般尼的官宣跟其他球會不同級數」。

跟上潮流之餘,般尼「小編」選歌亦有心思。(X影片截圖)

這間英國球會近年以惡搞轉會官宣聞名,去年以《天線得得B》(Teletubbies)及大熱美劇《荒唐分局》(Brooklyn Nine-Nine)作為題材,便曾引起過熱議。上周官宣中堅堪富利斯(Bashir Humphreys)加盟時,亦與《魔戒》「crossover」。

美治比今次轉會後,即在周四凌晨的英聯賽盃第二輪中正選上陣,不過般尼最終以0:2不敵狼隊,這名突尼西亞國腳暫未能為球隊帶來奇蹟。