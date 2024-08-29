大谷翔平一人一犬締最可愛開球禮　球迷為大谷公仔早半日排隊入場

大谷翔平今天再次在MLB刮起旋風，除了因為「全壘打+盜壘」達到「42+42」的輝煌戰績，更因為道奇主場對巴爾的摩金鶯的賽事，頭4萬名入場球迷將獲大谷翔平的搖頭公仔，有球迷早12小時便到主場等候入場。

但整日高潮在於開球禮，因為開球嘉賓是大谷翔平愛犬Decopin（デコピン，另有英文名Decoy），這頭科克爾犬盡顯乖巧敏捷的本色，在大谷指揮下，一人一犬順利完成開球禮，事後大谷說為此訓練了Decopin兩、三星期。



道奇今仗以6：4擊敗金鶯，大谷在首局首打席便擊出全壘打。面對金鶯先發投手伯恩斯（Corbin Burnes），球數2好2壞，大谷把對方時速140公里的滑球轟上中右外野看台，以42個全壘打於國聯穩居榜首。今場他亦有2次盜壘，今季累積盜壘數達42，外界一致看好他能挑戰「50全壘打+50盜壘」的紀錄。

大谷翔平轟出今季第42個全壘打。（路透社）

大谷翔平錄得今季第42次盜壘。（路透社）

由於今場比賽向頭4萬名入場球迷送出大谷翔平搖頭公仔，有球迷早在開賽前12小時便於道奇主場門外排隊。最終今天錄得53,290名觀眾進場。

今場賽事亦有別開生面的開球禮，嘉賓是大谷翔平愛犬Decopin。大谷抱着Decopin站到投手丘，他把棒球放在地上，並指揮Decopin先站着不要動；待他走到本壘蹲下後，Decopin便咬着棒球跑到本壘。大谷看到愛犬如此醒目聽話，當然給予零食獎勵，一人一犬更「Gimme Five」，開球禮片段在網上「洗版」，成為是日體壇熱話。

大谷賽後說：「今天準備開球時，我十分緊張，幸好牠完美地完成開球禮。」為了這個開球禮，大谷和Decopin特地訓練了兩、三星期。

大谷翔平指示Decopin先必動。（路透社）

Decopin準備就緒。（路透社）

衝呀！（路透社）

Decopin十分乖巧可愛。（路透社）

大谷翔平與Decopin擊掌慶祝。（Facebook：Los Angeles Dodgers）

Decopin是一頭科克爾犬（Kooikerhondje）。科克爾犬屬於小型獵犬，在十七及十八世紀流行於歐洲，原本用於引誘野鴨。二戰期間，科克爾犬差點絕種，有指後來經一名男爵協助繁殖，科克爾犬才能繼續「開枝散葉」。由於科克爾犬現時已甚少需要狩獵，變成寵物犬，牠們活潑乖巧，服從性強，有狗隻專家建議主人必須多給科克爾犬工作和活動，配合工作犬的天性，難怪Decopin在今天開球禮可以一氣呵成，完美地為賽事揭開序幕。

Decopin與大谷翔平真是最佳拍檔。（路透社）

Decopin與大谷翔平真是最佳拍檔。（路透社）

道奇上下十分喜愛Decopin。（路透社）