UTMB 2024｜陳家強OCC男子第50名衝線　兩次仆倒喝光水艱苦完賽

年度越野跑盛事HOKA UTMB Mont-Blanc在法國、意大利及瑞士邊境的山區舉行，周四（29日）上演57公里的OCC賽，陳家強（KC）成為首位衝線的香港跑手，以6小時37分38秒完賽，男子排名第50位。

陳家強衝線後筋疲力盡，很快就躺在終點拱門後的路邊，他表示中午天氣很曬很熱，飲光了所有水及吃光所有能量啫喱，而且他在路上兩次仆倒，手腳受皮外傷，跑到終點時，血已經凝固了。



陳家強跑回終點。（顏銘輝攝）

當地時間下午接近3時，陳家強跑到終點法國小鎮Chamonix，與挪威女跑手Ida Amelie Robsahm同時衝線，並列全場68名。陳家強以6小時37分38秒排男子第50名，而他在所屬年齡組別男子20至34歲則排第39名。他是今屆OCC賽中最快完成的香港跑手。

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陳家強在OCC賽衝線。（顏銘輝攝）

陳家強在OCC賽衝線。（顏銘輝攝）

陳家強衝線後，第一時間走到路邊坐下，更一度躺在地上。記者上前慰問，他表示「很熱」及「飲晒水」。見他背囊胸前的軟身水樽扁平，相信他已經喝得一乾二淨了，記者便將自己的水樽給他喝。陳家強坐起來，咕嚕咕嚕地喝了近半升水。

衝線後，陳家強第一時間到路邊頹然坐下。（顏銘輝攝）

陳家強之後躺在地上。（顏銘輝攝）

陳家強在終點後大口喝水，他表示天氣太熱，喝光了所有水。（顏銘輝攝）

這日天氣晴朗，中午大約廿幾度，加上猛烈陽光，體感估計約30度，雖然比不上香港夏天的酷熱，但對跑山選手而言，這是幾吃力的天氣。陳家強衝線前，記者見到有歐美選手累倒在終點拱門下，要工作人員過去淋水降溫。

有其他跑手一衝線即倒地，工作人員為她淋水降溫。（顏銘輝攝）

由於陸續有其他跑手衝線，喝了點水、又回了點氣的陳家強很快就被工作人員要求離開終點區。記者幫他在終點拱門拍了張照，就跟他出去，找了個樹蔭位置休息，聊聊今場比賽。

被工作人員請離場前，陳家強在終點拱門前留影。（顏銘輝攝）

對於這個完成時間，他說：「我非常滿意，因為今日後半段很熱，加上我預計中的補給全部用光，水呀、能量啫喱呀，9包全部食光。直情都不夠！經過每個檢查站都不斷淋水，不停淋水。」

陳家強不斷強調今日很熱，非常辛苦，他說：「在河流斟了一兩次水，都不夠喝。不停淋水，整個頭浸入去，真的『頂唔住』！」

OCC賽在Orsières起步，一開始人頭湧湧，剛巧影到陳家強（左下）起跑。（顏銘輝攝）

在當地時間周四早上8時15分，長約57公里的OOC賽由瑞士城鎮Orsières起步，開頭7.6公里攀升超過500米至海拔1462米高的Champex-Lac。經過平緩的路段後攀升，經過La Giète後回落至1309米高的Trient。

早上氣溫不高，十分涼爽，在由Orsières到Trient的24公里路，陳家強覺得跑得不錯，他說：「都擔心自己開得太快，去到Trient都是用了2小時27分左右，比預期快，擔心自已會爆。」據大會網站，陳家強在各檢查站的排名都保持在前百名以內。

在樹蔭下，陳家強回了氣，跟其他跑手朋友大談OCC之旅。（顏銘輝攝）

離開Trient後，路線急速攀升，至超過2000米高的Chalet des Grands，再上全程最高點2207米高的Col de Balme。為免「爆偈」，陳家強這段路也不慢跑上山，改用power walk攀升，到平路才慢跑一下。這時候，進入中午，陳家強表示覺得熱，肌肉亦有點酸軟。

到Col de Balme後，路線接着向下，走11公里下降近1000米至法國城鎮Argentière。陳家強希望可以追時間，在這段加速。在Col de Balme，他是第92名到達跑手，而去到Argentière時，他已經升上第77名。

陳家強（右二）是今屆OCC的最快香港跑手。（顏銘輝攝）

到Argentière後，已經完成45公里路。之後是全條路線的最後攀升，走5.2公里路上攀625米至La Flégère。在最後7公里路，急速下降至Chamonix衝線。陳家強表示大腿內側有抽筋的徵兆，但他控制得住，沒有「大抽」，而且最後還奇蹟地有力跑回來，以全場第68名衝線。

陳家強在OCC賽的分段時間及排名成績。（UTMB官網）

回到終點的陳家強身上頗多泥濘，連水樽的啜口也滿佈泥跡。他表示全程跌了兩次落地，手腳多處擦傷，最大的傷口是左手手掌，有一道已經凝固了的血痕。他表示這點傷勢不影響跑山。

陳家強滿身泥濘，連水樽啜口也滿是泥。（顏銘輝攝）

陳家強向記者展示手掌的傷勢。（顏銘輝攝）

謝覺偉、曾福祥、唐振華、黎楊壘等多位香港跑手也來了終點，迎接陳家強回來。雖然今場跑到筋疲力盡，但陳家強表示下星期會參加另一場比賽。

陳家強與到場迎接他的跑手合照。（顏銘輝攝）

OCC是HOKA UTMB Mont-Blanc其中一項賽事，它的名字來自路線的縮寫簡稱，全名為Orsières - Champex - Chamonix，全長57公里，總攀升約3500米，限時14小時30分，由瑞士的Orsières跑到法國的攀山活動名城Chamonix。