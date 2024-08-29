巴黎殘奧︱烏克蘭運動員戰火中勉力參賽　「我們要如士兵般堅強」

烏克蘭代表團浩浩蕩蕩出戰巴黎殘奧，跟奧運會一樣，烏克蘭派出140名運動員參賽。這個在戰火中的國度，奧運會成績不算突出，近廿年突然一躍持續成為殘奧前列份子，上屆東京殘奧豪取24金24銀27銅共98面獎牌，緊隨一眾體育大國之後獎牌榜高佔第六位，當中有賴當地體育政策配合，為殘疾選手提供專門訓練設施。

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭，上述不少設施受到破壞，每晚不停空襲警報也讓運動員無法安睡，影響作息，烏克蘭殘疾奧委會會長蘇舒基茨（Valeriy Sushkevych）聲言：「我們的運動員需要如我們的士兵般堅強。」



烏克蘭派出140名運動員參加殘奧，代表團在開幕禮浩浩蕩蕩進場。（路透社）

烏克蘭在殘奧突飛猛進的原因

東京奧運烏克蘭在獎牌榜排第44位，巴黎奧運升上第22位；相對而言，烏克蘭殘奧代表隊自2004年雅典殘奧起一路名列前茅，那年在獎牌榜排第六，2008、2012兩屆均排第四，2016里約殘奧更排第三位，東京殘奧也排第六。他們在1996年首度以烏克蘭身份參加殘奧，當年只排第44位，2000年也只排第35位，是什麼令當地殘疾運動表現在世界最高舞台突飛猛進？

烏克蘭1989年開始發展殘疾運動，兩年後烏克蘭宣布獨立，投放在殘疾運動的資源持續增加，1993年更成立專門機構Invasport發展殘疾運動。Invasport不止是一個機構，更是一套系統，它在烏克蘭各地成立多個殘疾運動中心，過百間體育會為殘疾人士提供復康文體設施，還有23間專為殘疾兒童和青少年而設的體育學校，另有3間聽障兒童和青少年特殊體校，讓殘疾孩子能跟同齡小朋友一樣接觸體育文化和受訓。

根據烏克蘭政府2017年向歐洲議會提供一份文件，當地4萬名殘疾人士參與不同形式的體育或復康運動，並發展近40種殘疾運動，超過5000殘疾兒童在專門體校參與體育運動。

烏克蘭選手近屆殘奧表現突出，東京奧運豪取98面獎牌。（Getty Images）

烏國殘奧最大推手：「我們的運動員要如士兵般堅強」

烏克蘭殘疾運動的成功，跟奧委會會長蘇舒基茨也有相當關係，他本身為殘疾人士，1998年當上國會議員，也是Invasport計劃背後主力推手。可是當地良好的殘疾體育基建不少受戰火摧毀，他說已有500個殘疾體育設施受破壞。

他形容今屆殘奧備戰情況「惡劣」，他接受英國廣播公司（BBC）訪問時稱，「每天、有時是每小時都有炸彈和火箭炮帶來的人身威脅，當在戶外訓練的選手看到火箭炮橫飛，知道那些火箭炮正飛去殺人和殺死他們的親友，我們還有什麼準備工作可言？」

他認為，今屆殘奧要像他們過去數屆那麼成功會很困難，「勝利很多時視乎運動員的情緒，舉例說，一個快要去比賽的運動員，開賽10分鐘前發現烏克蘭接近他們家庭附近發生空襲。我們的運動員需要如我們的士兵那樣堅強。」

烏克蘭殘疾奧委會會長蘇舒基茨（Valeriy Sushkevych）聲言：「我們的運動員需要如我們的士兵般堅強。」（Getty Images）

殘疾游泳名將家園被毀仍能闖生涯巔峰

烏克蘭運動員的堅毅，確是毋庸置疑，巴黎奧運我們已見證過劍后卡蘭的驚人毅力，而殘疾游泳名將朱法羅夫（Danylo Chufarov）的家鄉馬里烏波爾（Mariupol）2022年在開戰初期一度被俄軍包圍，他曾言：「我已作好死亡準備，死亡的機率高到你必須接受」，他曾在三星期活在槍林彈雨下，靠少量食物和無水無電狀況下，靠飲雨水活下來。

家園被毀，失去一切財物，長達半年未能訓練，朱法羅夫仍能在2023年成為三料世界冠軍，寫下游泳生涯高峰。當時他已經34歲，之後獲羅倫斯獎提名，紅地毯上與網球巨星祖高域合照。他自2008年起出戰殘奧，累積2銀3銅，這位視障泳將希望今次終能成為殘奧冠軍，「我們已準備好戰鬥，我們的國家在戰場戰鬥，而我們在運動場上戰鬥，這是我們的任務。」

殘疾游泳名將朱法羅夫獲羅倫斯獎提名，紅地毯上與網球巨星祖高域合照。（IG）

烏克蘭選手備戰殘奧陷兩難

烏克蘭選手無論選擇在國內還是國外訓練和比賽，都不容易，海外訓練的代價是遠離家人甚至是教練，留在國內一來生命仍受威脅，二來不少設施受到破壞，很可能也要離開家園。

以朱法羅夫為例，他要離開馬里烏波爾到未受俄軍破壞或佔領的迪尼普（Dnipro）訓練，他表示因而減磅數公斤，精神狀態也受影響，「我相信那創傷會永遠陪隨我。」迪尼普距離前線不足100英里，他說：「空襲警報不停在響，我們要逃到防空洞，還有電力短缺，我們要在這些情況下訓練。」

朱法羅夫家園被毀仍能闖生涯巔峰。（Getty Images）

烏克蘭今屆殘奧派出140名運動員參加17個體育項目，俄羅斯和白羅斯有96名選手以獨立中立運動員（AIN）身份參賽，但跟巴黎奧運一樣，不能出席開幕及閉幕禮。