巴黎殘奧｜澳門選手隔屆再亮相 主辦方不同入奧運無望仍可戰殘奧
撰文：普利森
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巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）日前在協和廣場舉行開幕禮，169個代表團逐一進場，澳門由今屆唯一殘奧代表﹑17歲田徑小將趙巧莉持旗進場。因為各種歷史原因，澳門無法亮相奧運會，卻可出戰殘奧會，與主辦的機構不同有關。
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在巴黎殘奧開幕禮，澳門區旗飄揚，年僅17歲﹑將出戰T20級別女子跳遠的趙巧莉任持旗手，帶領其餘兩名澳門的工作人員手持區旗進場。
2007年出生的趙巧莉，是今屆巴黎殘奧的唯一澳門代表，連同工作人員一共派出6人代表團。這名17歲小將生涯最佳成績為4.27米，而她在上年的杭州亞殘運跳出4.04米，最終在女子T20級別取得第6位。趙巧莉獲得巴黎殘奧會的外卡參賽，獲邀參與四年一度的體壇盛事，她將在巴黎時間9月6日登場，她希望在巴黎殘奧取得突破，以刷新個人紀錄的4.5米為目標。
1988年的漢城（現稱首爾）殘奧會，當年仍未回歸的澳門以葡萄牙殖民地身份首度出戰，當時一共派出7名運動員參加田徑及游泳項目，亦是澳門隊參加殘奧以外，最多代表的一屆。澳門其後連續8屆有代表參與殘奧，直至3年前的東京殘奧，游泳代表陳裕嘉當時取得外卡，惟因為疫情關係而未能出賽，如今相隔一屆再戰殘奧會。
澳門奧委會在1987年成立，並順利加入亞奧理事會，可以參加亞運。澳門在1991年申請加入國際奧委會，可惜未獲批准，國際奧委會更在1996年修改章程，只認可獨立主權國家加入，故此澳門無望入奧。
雖然奧運會由國際奧委會（IOC）主辦，不過殘奧會則由國際殘奧會（IPC）主理，兩者是截然不同的機構和賽事，由於澳門是國際殘奧會的會員之一，故此可以參加殘奧會。
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