巴黎殘奧︱陳浩源持旗感懷身世　屋邨仔變殘疾人士靠運動重啟人生

巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）華麗揭幕，今屆賽事後將會退役的輪椅羽毛球代表陳浩源擔任港隊其中一位持旗手，開幕禮後他在社交媒體表達感受，「呢幅將係我人生入面其中一幅最珍貴嘅相」，更表示早前知悉將會出任持旗手的消息後，「有幾個晚上我都喊咗出嚟。」



輪椅羽毛球代表陳浩源持旗帶領港隊進場。（中國香港殘疾人奧委會提供）

陳浩源當上持旗手 感懷身世多晚落淚

陳浩源在Instagram上載兩張他持旗帶領港隊進場的照片，「呢幅將係我人生入面其中一幅最珍貴嘅相。我想喺度講吓，成為持旗手對我嚟講有幾咁重要，亦令我有幾興奮。」他感慨，「可能大家唔知，當我知道咗我成為持旗手嘅時候，有幾個晚上我都喊咗出嚟。」

「可能係為自己驕傲，亦可能係感懷身世。我出生喺屋邨，名正言順一個香港嘅屋邨仔。細個家境並唔富裕，到咗大個遇上一場交通意外，成為咗一個殘疾人士，我冇諗過自己會點樣成功，人生亦好冇自信，但係遇上運動，令我人生有180度改變。」

屋邨仔變殘疾人士 全靠運動重啟人生

陳浩源續稱：「好多人會用錢，或者經濟角度去衡量運動，但係運動帶俾我嘅嘢，偏偏係錢買唔到。由一個出身底層嘅屋邨仔，殘疾人士，到成為殘奧獎牌運動員，今屆更加成為持旗手。遇上運動，不單令我身心靈健康，更另外有一個不一樣嘅人生，呢個就係運動嘅魔力。」

他最後說，「隨着持旗手喺開幕禮帶領中國香港隊進場，亦正式宣佈我哋23位殘奧運動員今屆嘅賽事正式展開。希望大家會大大力咁支持我地，不單止留意我哋嘅賽事，更可以留意我哋嘅故事，希望無論場內定係場外，我哋都可以感動你，證明大家知道我哋係值得被支持，值得被尊重。」

16年前交通意外截肢 曾墮谷底運動重啟人生

2008年，23歲的陳浩源北上深圳工作，坐着朋友駕駛的汽車遇上交通意外，自此失去左腿，人生下半場自此改寫。小時候，他愛踢足球，後來在朋友慫恿下兼玩羽毛球。意外後，這個愛好再次注入他的生命，成為輪椅羽毛球運動員。

意外後翌年加入港隊，屢次在世錦賽獲獎，也曾在2018亞殘運贏得銀牌，由於羽毛球一直不是殘奧項目，他始終未能置身這個體育界最高殿堂。東京殘奧首次將愈來愈受歡迎的羽毛球列入比賽項目，陳浩源在36歲那年終可踏上奧運舞台。

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上屆殘奧因役情延期 不甘摘銅39歲再征奧

他是全球頂尖的輪椅羽毛球運動員，以殘奧金牌為目標，不幸遇上役情東京奧運和殘奧會均延期一年，最終獲得一面銅牌，他不服氣，堅持打多一屆，日前他以長文決志：「今次係我第二次參加殘奧會，亦會係最後一次。跌跌撞撞，做咗運動員16年，可以參加奧運會，係運動員嘅夢想，到咗35歲，殘奧終於有羽毛球項目，因為疫情，延後咗一年，喺奇怪嘅情況下得到銅牌，唔忿氣！選擇再頂多3年，再打過！」

「呢3年長期同傷患共存，面對好多年輕運動員唔會遇到嘅問題，但係『條路自己揀』，冇得怨，唯有頂硬上。可以去到兩次殘奧，完夢兩次！而可以喺最高嘅舞台度完成自已嘅最後一場國際賽事，就好似施丹喺世界盃度掛靴一樣，更加係我第一日做運動員嘅夢幻結束方式。」

「我等大家認得我，同埋等你地句加油」

他很開心自己「講得出，做得到」，今屆再以獎牌為目標，同時「希望自己可以健健康康咁完成呢一屆奧運，只有身體健康，只可以將訓練嘅水平實實在在咁表現出嚟，我希望可以令所有香港嘅觀眾喺電視度睇到我嘅真實水平，亦可能係香港最後一個輪椅羽毛球選手嘅最高水平同最好表現。我希望香港嘅市民可以為香港有一個成功，水平高嘅輪椅羽毛球運動員而感到驕傲。」

他亦希望可以彌補上屆殘奧的遺憾，「上一屆我有講過，希望市民可以記住我哋24位殘奧代表個樣，結果我哋成屆都戴住口罩，市民應該唔係太記得我哋個樣。今屆我哋再次有23個代表，今次我哋唔再戴口罩，所以希望大家可以好好咁樣記住我哋個樣，如果係街度見到我哋認得我哋，過嚟同我哋講一聲加油或者打一個氣，令我哋充滿能量咁樣去巴黎出戰，亦令我哋知道我哋揀呢一條辛苦而回報唔成正比嘅運動員之路係冇揀錯！所以，我等大家認得我，同埋等你地句加油。」

2024年8月28日，巴黎殘奧在協和廣場舉行開幕禮。（路透社）

2024年8月28日，巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）舉行開幕禮。（路透社）

▼開幕禮表演▼



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巴黎殘奧賽事共有約4400名運動員參加，港隊派出9男14女共23人，陳浩源與乒乓球代表王婷莛共同擔任港隊持旗手，兩人同樣於上屆東京殘奧奪銅。