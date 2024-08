巴黎殘奧｜楊潤雄祝願港隊取得佳績　籲看賽事轉播為運動員打氣

巴黎殘奧會今日(29日)凌晨揭幕,港隊派出23名運動員出戰8個運動項目。文化體育及旅遊局局長楊潤雄祝願港隊取得佳績,籲市民看賽事轉播為運動員加油。



8月29日,文化體育及旅遊局局長楊潤雄祝願巴黎殘奧會港隊取得佳績,籲市民看賽事轉播為運動員加油。(楊潤雄Facebook截圖)

楊潤雄在Facebook表示,巴黎殘奧會開幕式上,羽毛球港隊男子代表陳浩源及乒乓球女子代表王婷莛擔任持旗手,帶領港隊運動員浩浩蕩蕩進場,祝願運動員旗開得勝,發揮實力,取得佳績。

他又說特區政府已購入巴黎殘奧會的電視轉播權,全港市民可以透過觀看轉播繼續撐港隊,為運動員加油!

8月29日,巴黎殘奧會揭幕,港隊派出23名運動員出戰8個運動項目。(楊潤雄Facebook相片)

8月29日賽程

(以下均為香港時間,深夜即翌日凌晨)

硬地滾球

晚上18:50 BC4級女子個人賽外圍賽C組 張沅 Vs 林細妹(中國)

晚上20:00 BC3級男子個人賽外圍賽B組 謝德樺 Vs Damian Iskrzycki(波蘭)

晚上23:00 BC4級男子個人賽外圍賽D組 梁育榮 Vs Andre Costa(巴西)

深夜0:10 BC2級女子個人賽外圍賽B組 楊曉林 Vs Eliska Jankechova(斯洛伐克)

深夜1:20 BC4級女子個人賽外圍賽C組 張沅 Vs Kristina Vozarova(斯洛伐克)

深夜2:30 BC3級女子個人賽外圍賽B組 何宛淇 Vs Elanza Jordaan(南非)

巴黎殘奧硬地滾球香港代表成員。(黃浩謙攝)

射箭

晚上11:00 男子個人複合弓公開組排名賽 危家銓

危家銓在巴黎作最後準備。(中國香港殘疾人奧委會提供)

羽毛球

深夜0:00或之後 男子SH6單打A組 朱文佳 Vs Krysten Coombs(英國)

巴黎殘奧羽毛球港隊代表朱文佳。(黃浩謙攝)

游泳

下午4:35 S14女子100米蝶泳初賽 陳睿琳、張可盈(第一組)

深夜0:42 S14女子100米蝶泳決賽 陳睿琳、張可盈(如晉級)