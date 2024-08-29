巴黎殘奧｜楊潤雄祝願港隊取得佳績　籲看賽事轉播為運動員打氣

巴黎殘奧會今日（29日）凌晨揭幕，港隊派出23名運動員出戰8個運動項目。文化體育及旅遊局局長楊潤雄祝願港隊取得佳績，籲市民看賽事轉播為運動員加油。



8月29日，文化體育及旅遊局局長楊潤雄祝願巴黎殘奧會港隊取得佳績，籲市民看賽事轉播為運動員加油。（楊潤雄Facebook截圖）

楊潤雄在Facebook表示，巴黎殘奧會開幕式上，羽毛球港隊男子代表陳浩源及乒乓球女子代表王婷莛擔任持旗手，帶領港隊運動員浩浩蕩蕩進場，祝願運動員旗開得勝，發揮實力，取得佳績。

他又說特區政府已購入巴黎殘奧會的電視轉播權，全港市民可以透過觀看轉播繼續撐港隊，為運動員加油！

8月29日，巴黎殘奧會揭幕，港隊派出23名運動員出戰8個運動項目。（楊潤雄Facebook相片）

巴黎殘奧2024香港運動員名單｜免費直播、賽程、項目、分級一覽

8月29日賽程

（以下均為香港時間，深夜即翌日凌晨）

硬地滾球

晚上18:50 BC4級女子個人賽外圍賽C組 張沅 Vs 林細妹（中國）

晚上20:00 BC3級男子個人賽外圍賽B組 謝德樺 Vs Damian Iskrzycki（波蘭）

晚上23:00 BC4級男子個人賽外圍賽D組 梁育榮 Vs Andre Costa（巴西）

深夜0:10 BC2級女子個人賽外圍賽B組 楊曉林 Vs Eliska Jankechova（斯洛伐克）

深夜1:20 BC4級女子個人賽外圍賽C組 張沅 Vs Kristina Vozarova（斯洛伐克）

深夜2:30 BC3級女子個人賽外圍賽B組 何宛淇 Vs Elanza Jordaan（南非）

巴黎殘奧硬地滾球香港代表成員。（黃浩謙攝）

射箭

晚上11:00 男子個人複合弓公開組排名賽 危家銓

危家銓在巴黎作最後準備。（中國香港殘疾人奧委會提供）

羽毛球

深夜0:00或之後 男子SH6單打A組 朱文佳 Vs Krysten Coombs（英國）

巴黎殘奧羽毛球港隊代表朱文佳。（黃浩謙攝）

游泳

下午4:35 S14女子100米蝶泳初賽 陳睿琳、張可盈（第一組）

深夜0:42 S14女子100米蝶泳決賽 陳睿琳、張可盈（如晉級）