巴黎殘奧｜楊潤雄祝願港隊取得佳績 籲看賽事轉播為運動員打氣
撰文：潘耀昇
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巴黎殘奧會今日（29日）凌晨揭幕，港隊派出23名運動員出戰8個運動項目。文化體育及旅遊局局長楊潤雄祝願港隊取得佳績，籲市民看賽事轉播為運動員加油。
楊潤雄在Facebook表示，巴黎殘奧會開幕式上，羽毛球港隊男子代表陳浩源及乒乓球女子代表王婷莛擔任持旗手，帶領港隊運動員浩浩蕩蕩進場，祝願運動員旗開得勝，發揮實力，取得佳績。
他又說特區政府已購入巴黎殘奧會的電視轉播權，全港市民可以透過觀看轉播繼續撐港隊，為運動員加油！
巴黎殘奧2024香港運動員名單｜免費直播、賽程、項目、分級一覽
8月29日賽程
（以下均為香港時間，深夜即翌日凌晨）
硬地滾球
晚上18:50 BC4級女子個人賽外圍賽C組 張沅 Vs 林細妹（中國）
晚上20:00 BC3級男子個人賽外圍賽B組 謝德樺 Vs Damian Iskrzycki（波蘭）
晚上23:00 BC4級男子個人賽外圍賽D組 梁育榮 Vs Andre Costa（巴西）
深夜0:10 BC2級女子個人賽外圍賽B組 楊曉林 Vs Eliska Jankechova（斯洛伐克）
深夜1:20 BC4級女子個人賽外圍賽C組 張沅 Vs Kristina Vozarova（斯洛伐克）
深夜2:30 BC3級女子個人賽外圍賽B組 何宛淇 Vs Elanza Jordaan（南非）
射箭
晚上11:00 男子個人複合弓公開組排名賽 危家銓
羽毛球
深夜0:00或之後 男子SH6單打A組 朱文佳 Vs Krysten Coombs（英國）
游泳
下午4:35 S14女子100米蝶泳初賽 陳睿琳、張可盈（第一組）
深夜0:42 S14女子100米蝶泳決賽 陳睿琳、張可盈（如晉級）
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