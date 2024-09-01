德甲｜利華古遜不敗走勢告終 主場不敵萊比錫 阿朗素：令人難受
撰文：高詩琦
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德甲的利華古遜上季以不敗姿態封王，他們在周日凌晨（1日）主場對RB萊比錫，終在最後階段吞敗，35場聯賽不敗走勢告終。
利華古遜由2023年5月開始，在德甲一直保持不敗，上季即使到了季尾，多場比賽到最後階段即使落後，他們總有一股意志力追平、甚至反勝。
來到新球季，利華古遜本來仍保持着這股戰意，在超級盃即使十人應戰，仍在完場前2:2追平史特加，再互射十二碼奪冠；聯賽首戰作客慕遜加柏，在補時第11分鐘才射入致勝球，3:2贏波。
利華古遜周日凌晨在主場出擊，面對實力較強的萊比錫，上半場尾段由費林邦（Jeremie Frimpong ）和阿歷士基莫度（Alejandro Grimaldo）先後入球，本來領先2:0，即使在上半場補時遭甘保爾（Kevin Kampl）扳回一球，仍有領先優勢。
不過到下半場，奧賓達（Lois Openda）在57分鐘為利華古遜追平到2:2，80分鐘再入一球，反超前3:2，最終利華古遜也未能再取得入球，2:3吞敗，令他們橫跨14個月、跨季的35場聯賽不敗走勢結束，職球員賽後都顯得相當失望。
主帥沙比阿朗素賽後坦言：「這不是個好兆頭，我們要改善、要做得更好，所有方面都要改善。」但他仍不忘稱讚球隊：「不過我也看到很多表現好的地方，雖然敗仗令人難受，但我覺得我們不值得輸。下半場我們本來準備好繼續進攻，卻未能控制戰局，只能接受敗仗，足球就是如此。」
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