F1意大利站｜排位賽韋斯達賓僅得第7　紅牛領隊：戰車有根本問題

F1意大利蒙札站，除了排位賽中紅牛車隊的成績強差人意，另一焦點落在平治車隊官宣明年由意大利新星安東尼利（ Kimi Antonelli）填補咸美頓（Lewis Hamilton）離隊後的空缺。

F1攝影師塞頓（Mark Sutton）找出了一張6年前拍攝的照片，立刻引來車迷熱議。



咸美頓今年2月投下震撼彈，宣布2025年會轉投法拉利車隊，平治一直尋找填補這個空缺的人選，盛傳領隊禾夫曾嘗試邀請韋斯達賓（Max Verstappen）加盟但未能成事，而另一大熱門是來自意大利的18歲平治青訓產品安東尼利，平治終在周四宣布安東尼利會在2025年成為正式車手。

安東尼利下季會成為平治的正式車手。（Getty Images）

安東尼利出生於2006年，在2019年加入平治青訓隊，一直獲看好是新一代天才車手，他在2022年奪得意大利F4冠軍、去年出戰F4級別的歐洲區方程式錦標賽同樣奪冠，今年跳過了F3、直接登上F2；在咸美頓宣布季尾離隊後，平治就開始為安東尼利安排F1戰車測試，用心相當明顯。不過他在周五時以年輕車手的身份參加第一節自由練習，終炒車收場。

安東尼利在周五的自由練習中炒車。（路透社）

由1983年開始已拍攝F1賽事的攝影師塞頓，在社交媒體分享了一張6年前的照片，這張照片攝自2018年的F1意大利站賽事——即6年前的今站，相中是咸美頓與一位小車手握手的照片，這個小男孩正是當年得12歲的安東尼利。這張照片一出現，馬上在網上瘋傳，塞頓也寫道：「在第二張照片中，咸美頓在跟一個小車手談話，然後到了今天，平治宣布由他去取代咸美頓。當時我拍這張照片時，並沒有想過這會變成一張如此值得紀念的照片。我在想，當時他們在談什麼呢？」

塞頓開玩笑道：「難道會是『我想在2025年登上F1，然後成為你的接任者』？照片能成為現在的回憶、也能成為將在未來誕生的歷史的記憶，真的太驚人了。」這張照片立刻成為車迷的熱話，無不感嘆時間過得太快。

諾里斯在意大利站前，在車手積分榜上仍以70分之差落後予榜首的韋斯達賓，但有望進一步追近。（Getty Images）

F1意大利蒙札站的排位賽，麥拿侖繼續強勢，諾里斯和皮亞斯特利分佔頭兩位，平治的羅素第3，法拉利的陸克萊和辛斯分別排第4和第5，而咸美頓只得第6，他也坦言自己表現不佳，道：「我Q3的時候在1號和2號彎比Q2時慢了0.15秒，然後在11號彎又慢了0.1秒，是我自己表現得太荒謬了，完全不能接受，而且完全是我自己的錯。」

紅牛戰車劣勢越來越明顯，韋斯達賓也難以挽救。（Getty Images）

近來面對麥拿侖節節敗退的紅牛，今站劣勢更明顯，韋斯達賓在排位賽只得第7、隊友佩雷斯緊隨其後獲第8。紅牛領隊漢拿直指戰車RB20「有根本上的問題」，韋斯達賓則指，在Q3時，戰車感覺像難以轉向：「我比Q2時慢了0.4秒，真的不可思議」，他坦承戰車除了單圈速度不足，長距離的速度也不理想。假如麥拿侖和紅牛各自的兩架戰車，都以排位的名次完成正賽，麥拿侖將會在車隊積分壓過紅牛，登上榜首。