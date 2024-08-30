巴黎殘奧．羽毛球｜陳浩源的最後一戰　香港輪椅羽毛球卻面臨失傳

巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）如火如荼，但賽事的簡稱惹來不少討論——一般作「殘奧」，但也有人認為「殘」字有貶義，不如以音譯「帕奧」或許更好？

「正正因為我們有殘缺和殘病，卻做到跟正常人一樣、甚至更多，才顯得難能可貴」。陳浩源自信滿滿地說，對於輪椅羽毛球，他引以為傲；然而矢志獎牌「換顏色」的他，也不禁為讓他自豪的手藝面臨失傳而苦惱。



陳浩源在2008年一次北上工作，乘坐朋友駕駛的汽車卻遇上交通意外，失去左腿，自小熱愛足球、也打羽毛球的他，意外翌年便加入港隊，自此在輪椅羽毛球奪得許多國際賽獎項，包括世錦賽、亞殘運。

3年前的東京殘奧開始也設有羽毛球項目，陳浩源當時首度參賽便獲得一面銅牌，來到巴黎殘奧，他已39歲，傷患不少之下，近一年常進出治療室，他也決意打完殘奧便告別國際賽舞台。不過，作為WH2級男單世界排名第二、即二號種子的他，仍希望在這場最後奧運獲得更好的成績。

陳浩源是香港首位輪椅羽毛球運動員，然而可見將來下暫未有接班人。（黃浩謙攝）

上屆東京殘奧因疫情延期且閉門作賽，陳浩源本已為家人準備好門票，最終只得無奈退票，今屆奧運回復昔日熱鬧，有10位親友會入場親眼看他作賽，連太太也是第一次有機會現場看他比賽，令他期待萬分。

陳浩源一直保持正面、也充滿自信，因車禍截肢後翌年，他不僅成為運動員、還考獲駕駛執照；現在除了是殘奧獎牌運動員，場外也熱心推廣傷健運動、力爭殘疾運動員權利。談到「殘奧」的簡稱，他另有一番看法：「有人會熱議，這個奧運會應該叫什麼？有人叫殘奧、有人叫健奧、有些人會跟其他地區叫『帕奧』，很多創意。」

陳浩源認為「殘疾」二字本身是正面的。（黃浩謙攝）

但他強調，「殘疾」二字本身並不負面，「我自己、還有跟很多不同運動員討論過，『殘奧』是最有意思和原汁原味，代表了殘疾人士奧運會，殘疾本身是中性的，代表我們有殘缺和疾病，但也正正因為我們有殘缺和殘病，才顯得我們做到跟正常人一樣、甚至更多，才顯得難能可貴。如果避開了這個字，並沒有令事情正面了，反而是避開了原意，還是叫殘奧吧。」

陳浩源是香港首位輪椅羽毛球運動員，當年他靠自學，終於圓滿出戰殘奧的心願，巴黎殘奧不僅是他個人最後一屆殘奧，也可能是短期內，香港最後一次有輪椅羽毛球運動員在殘奧作賽。

陳浩源透露，尋覓下一個香港輪椅羽毛球手非常困難：「這個項目的選手是可遇不可求，我自己也是因為意外前已打羽毛球（才會打輪椅羽毛球），不然我可能是個輪椅劍擊手、輪椅籃球員……如果有合適的人才，我不收錢也會教。」惟他嘆道，這項「手藝」也許會失傳。

今屆殘奧，陳浩源會在WH2級男單爭取再奪獎牌，8月30日作分組賽首戰，他以21:10、21:8順利擊敗智利對手Jaime Aranguiz，其餘賽程如下：

8月31日 時間待定 D組賽 對Noor Azwan Noorlan（馬來西亞）

9月1日 下午2:30 4強（如晉級）