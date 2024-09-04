田徑史上「最污穢」賽事　倫奧1500米決賽5人被DQ俄跑手停賽10年

2012倫敦奧運女子1500米決賽，距今已過去12年卻餘波未了。當年獲第4名的俄羅斯跑手湯瑪舒娃（Tatyana Tomashova），因服食禁藥遭褫奪銀牌及停賽10年。

該場比賽被稱為「史上最污穢賽事」，前9名跑手中有6人遭停賽，其中5人失去資格，一名英國運動員因此從當年第11位逐漸升至第6位，她無奈形容事件「難以理解」。



國際體育仲裁法庭（CAS）周二（3日）在官網宣布，俄羅斯跑手湯瑪舒娃停賽十年。CAS於聲明中表示，她2021年時類固醇測試呈陽性，隨後重新檢測她在2012年6月21日及7月17日的樣本，亦得到同樣結果。湯瑪舒娃除即時停賽10年，她在2012年6月21日至2015年1月3日間的所有獎項、積分、獎金及出場費都會被沒收。

這名49歲俄羅斯跑手曾在2004奧運女子1500米奪銀，2012年則在同項目中獲第四，不過這場比賽因冠、亞軍兩位土耳其選手Asli Cakir Alptekin和Gamze Bulut皆服用禁藥被取消資格及停賽，湯瑪舒娃曾獲遞補至銀牌，如今則被取消資格。

湯瑪舒娃（右）因屢犯禁藥條例，被重罰停賽10年，及收回多年比賽獎金、出場費等。）（Getty Images）

該場「史上最污穢賽跑」完賽後，英國的Lisa Dobriskey便立即向BBC表示：「我不相信我在公平環境下作賽。」她在該場比賽中排名第10，當時這番發言遭到不少批評，但多年過去，時間證明了她所言非虛。

「史上最污穢賽跑」

這場1500米賽事，最初由土耳其跑手Asli Cakir Alptekin及Gamze Bulut包攬金銀牌，不過兩人都因服食禁藥而失去資格，前者更在2017年第3次犯禁而遭終身停賽，巴林跑手賈瑪爾（Maryam Yusuf Jamal）則因此遞補獲金。

Asli Cakir Alptekin（中）及Gamze Bulut（右）本包攬金銀牌。（Getty Images）

至於周二被判處停賽10年的湯瑪舒娃，其實曾在2008年因操縱檢測樣本而停賽2年，這也是今次CAS重罰她的原因之一。

出生於埃塞俄比亞的瑞典跑手Abeba Aregawi最初獲第5名，在2016年1月被檢測出對米屈肼（Meldonium）呈陽性反應，因此被暫時停賽。不過此物質在同年1月1日才被列為禁藥，且需要一定時間才能排出體內，隨後她獲解除禁令，並保住2012奧運的1500米遞補銀牌。

Abeba Aregawi上月以銅牌得主身份出席巴黎奧運，如今又再「升級」。（Getty Images）

第7名的白俄羅斯跑手Natallia Kareiva，則在2014年被檢測出「生物護照」（biological passport）異常，被判停賽2年，由2010年7月18日起至該期間的所有賽果全部無效。

兩名英國跑手連升5名：「難以理解」

Lisa Dobriskey當時便認定多名跑手作弊，因而拒絕前往頒獎典禮，她在2016年接受英國《獨立報》訪問時憶述當時心情：「我記得那場比賽後很想哭，想要離開比賽場地。能在自己家鄉的觀眾面前作賽，本應是歡樂時刻，但當時我卻覺得被羞辱。」

她的名次從第10躍升至第5，另一名英國跑手Laura Weightman亦從第11一路遞補至第6。湯瑪舒娃停賽的新聞被報道後，後者隨即在Instagram表示：「2012倫敦奧運決賽後，這些年我從第11位變成第6位，這難以理解。我將永遠為自己的職業生涯、以及展示公平競賽而感到自豪。」

這兩名英國跑手當年名列第10及第11，但其實是身處一場禁藥大戰之中。（Getty Images）

2012奧運女子1500米決賽

1 Asli Cakir Alptekin 土耳其（取消成績）

2 Gamze Bulut 土耳其（取消成績）

3 Maryam Yusuf Jamal 巴林（遞補金牌）

4 Tatyana Tomasheva 俄羅斯（取消成績）

5 Abeba Aregawi 瑞典（遞補銀牌）

6 Shannon Rowbury 美國（遞補銅牌）

7 Natallia Kareiva 白俄羅斯（取消成績）

8 Lucia Klocova 斯洛文尼亞

9 Ekaterina Kostetskaya 俄羅斯（取消成績）

10 Lisa Dobriskey 英國

11 Laura Weightman 英國

12 Hellen Onsando Obiri 肯雅

