巴黎奧運．田徑｜牙買加短跑完全失靈　獎牌暴跌田項反有意外收穫

牙買加「飛人」保特（Usain Bolt）將這個加勒比海小國帶到世界，一個人口只有270多萬的國度，誕生了一位又一位短跑奧運和世界冠軍。自此習慣每屆百米飛人必有穿上黃黑戰衣的牙買加跑手，就算保特退役後男飛人現空缺，3年前東京奧運百米女飛人三甲全由牙買加女將包攬，把美國映照得日月無光。

因此巴黎奧運這個短跑王國被美國全面反攻，完全教人意想不到，牙買加短跑手在金牌「捧蛋」，壟斷多年的女子組賽事竟一面獎牌也沒有，接力賽亦「全炒」，僅靠歷來首面田賽金牌，挽回一點面子。大家不禁在問，牙買加今屆到底發生什麼事？



女子百米飛人牙買加上屆包辦三甲，今屆只有一人入決賽跑第七。（路透社）

牙買加近屆奧運獎牌

2004／2金 1銀 2銅 共5面

2008／5金 4銀 2銅 共11面

2012／4金 5銀 4銅 共13面

2016／6金 3銀 2銅 共11面

2020／4金 1銀 4銅 共9面

2024／1金 3銀 2銅 共6面



牙買加女子三大星將通通不見了

保特連續在2008、2012及2016三屆奧運包辦100米及200米金牌，他退役後牙買加在男子短跑難免陷入低潮，但他們在女子短跑整體實力更強——北京奧運起四屆奧運，女子100米及200米8面金牌之中，有7面由牙買加女將獲得，足見其壟斷力。

擁有星光熠熠的陣容，巴黎奧運卻遇上滑鐵盧，100米只得一人入決賽，只跑第七，200米甚至無人能晉身決賽。噩夢一樣的開端，也許要由連續兩屆奧運獨取100米及200米金牌的湯臣（Elaine Thompson-Herah）無緣出戰說起。

東京奧運女子100米決賽，三甲正是由湯臣、費莎和積臣（Shericka Jackson）三位牙買加跑手包攬。（Getty Images）

近屆奧運女子100米金牌得主

2008／費莎（Shelly-Ann Fraser-Pryce）／牙買加

2012／費莎（Shelly-Ann Fraser-Pryce）／牙買加

2016／湯臣（Elaine Thompson-Herah）／牙買加

2020／湯臣（Elaine Thompson-Herah）／牙買加

2024／艾菲特（Julien Alfred）／聖盧西亞



噩夢一樣的開端

湯臣（Elaine Thompson-Herah）因傷錯過牙買加的奧運選拔賽，無法到巴黎衛冕，陣中仍有過去四屆在女子100米共獲2金1銀1銅的名將費莎（Shelly-Ann Fraser-Pryce）、東京奧運百米銅牌得主積臣（Shericka Jackson）在陣，再加上19歲小將克萊頓（Tia Clayton）。積臣在200米賽事把握更大，她是繼已故世界紀錄保持者姬菲芙後，項目歷來第二最快女跑手。

巴黎奧運前約一周，積臣宣布不參加100米賽事，她當時的說法是：專心應付200米賽事。這個不尋常決定，令牙買加在女子100米陣容進一步削弱，28歲的科比絲（Shashalee Forbes）頂上積臣的席位，夥拍費莎和克萊頓。

費莎（Shelly-Ann Fraser-Pryce）次名入準決賽，卻不見人影。（Getty Images）

兩金名將準決賽前出事故，終沒有上線

沒有湯臣，也沒有積臣，37歲「大師姐」費莎的角色更加吃重，可是她在準決賽前也出現事故。以次名成績入準決賽的費莎，缺席決賽前個半小時上演的準決賽，原因不明，當時網上流傳一條她被在場工作人員禁止入場熱身的影片，費莎在影片中稱，「他們更改了規則，我們一直從這個閘口進入。」

牙買加團隊之後在社交媒體平台交代，稱費莎最終獲准入場，牙買加領隊解釋，「媽媽飛人」費莎因為有傷在身，才缺席準決賽。費莎並未澄清她退賽是否跟一度被拒入場事件有關，其後在IG發文，「我難以用文字形容我有多失望，我知道我的支持者跟我一樣失望。」

艾菲特力壓兩名美國跑手，成為巴黎奧運的百米女飛人，三甲沒有牙買加選手。（路透社）

傷兵滿營大失預算

牙買加女將再折戟，女子100米賽事準決賽只剩下小將克萊頓及後備科比絲二人，科比絲在準決賽僅跑出11.20秒，無緣決賽，女子百米飛人決賽8位選手中，罕有地只得克萊頓一個牙買加人，而她亦僅以11.04秒得第七名。

牙買加女將連番失利下，決賽爆出冷門，冠軍由加勒比海小國聖盧西亞（Saint Lucia）的艾菲特（Julien Alfred）跑出個人最佳成績10.72秒奪金，美國兩位跑手莎卡莉李察臣（Sha'Carri Richardson）和傑佛臣（Melissa Jefferson）分獲亞季。

上屆銅牌得主積臣，但開賽前一周左右，積臣以「專心應付200米賽事」為由，退出100米賽事。她之後在200米亦退賽。（Getty Images）

女子組成績如災難

100米失手，還有把握或更大的200米。積臣是2022及2023年兩屆世界冠軍，去年跑出21.41秒歷來第二最快成績，僅次姬菲芙的21.34秒世績。即使受後大腿筋傷患困擾，奧運前她說自己「狀態大勇」。她在200米初賽臨開賽前宣布退賽，牙買加餘下兩位跑手同在準決賽止步，決賽罕有地沒有牙買加代表，冠軍終由美國的湯瑪絲（Gabrielle Thomas）奪得，新科百米女飛人艾菲特摘銀，美國另一女將布朗（Brittany Brown）得銅。

之後的接力賽，費莎、積臣兩大星將皆因未及傷癒無法參加，陣容減弱下4X100米接力決賽衛冕失敗，只得第五，4X400米接力因跟對手碰撞下跌棒，無法完賽；其他距離徑賽也表現平平下，牙買加女將今屆在跑項賽事竟無人能踏上頒獎台，事實上全國只得歷姬絲（Shanieka Ricketts）一位女將今屆能獲獎，她在三級跳獲得銀牌。

史東拿（Roje Stona）在鐵餅奪金，是牙買加史上首面奧運田賽金牌。（路透社）

田賽有驚喜創歷史佳績

反而無甚寄望的男子以及田賽選手，送上驚喜，23歲的基尚湯臣（Kishane Thompson）以千分之五秒僅負美國的賴奧斯（Noah Lyles）在男子100米獲銀牌，博特比爾（Rasheed Broadbell）在110米跨欄得銅牌，惟接力賽仍無起色，4X100米初賽兩度犯錯下，未能入決賽。

田賽方面更取得歷史性突破，史東拿（Roje Stona）在鐵餅奪金，是牙買加史上首面奧運田賽金牌，賓諾克（Wayne Pinnock）在跳遠獲銀牌，甘保（Rajindra Campbell）在鉛球奪銅，連同歷姬絲的女子三級跳銀牌，牙買加今屆在田賽共獲1金2銀1銅，今屆之前他們歷來只曾在2008北京奧運靠女子跳遠獲得唯一一面田賽獎牌。

牙買加女將東京奧運威風八面，今屆已不復再。（Getty Images）

牙買加人只為短跑着迷

牙買加過去近廿年取代美國，成為短跑第一大國，人口只有270多萬的加勒比海小國，對短跑和徑賽運動情有獨鍾，自1948年首度參與夏季奧運會開始，所得的94面獎牌當中多達93面都是來自田徑，只有一面來自單車。今屆牙買加奧運代表團58位運動員當中，有54人都是參加田徑賽事。

然而巴黎奧運他們在短跑和徑賽毫無預兆下嚴重失準，尤其是原本優勢雄厚的女子短跑輸得一敗塗。今屆是費莎最後一屆，無奈只能以悲劇告終，未能到巴黎的湯臣亦已32歲，積臣也剛滿30，三大星將退下來後，相當大機會如保特退役後，牙買加男將經歷的一段「冰河時期」，在美國回勇、其他小國持續進步下，牙買加短跑王國地位恐難保。

巴黎奧運．田徑｜百米女飛人決賽，只得一位牙買加選手。（Getty Images）

危機之中，一直備受忽視的牙買加田賽運動員，為國家帶來一點曙光，對於世人和牙買加國民只重視短跑，在男子鐵餅奪金的史東拿特別為國內田賽選手發聲，「徑賽獲得大量關注，但田賽項目正在進步之中，我們應獲得更多支持」，並表示，「牙買加應感到自豪，應該在慶祝。田賽項目正在向正確方向發展，我們做得很好，能夠獲得獎牌。」

比起上屆奧運，牙買加金牌由4面大減至1面，徑賽表現令人大失所望，猶幸田賽選手大為活躍，而史東拿這面金牌，有望刺激牙買加國民和運動員對田賽的興趣。柳暗花明，說不定日後牙買加在田賽和徑賽自此均衡發展，繼續活躍在國際體育舞台。

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