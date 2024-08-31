巴黎殘奧｜美國田徑界「神雕俠侶」　跨越身體殘障互相扶持闖高峰

在巴黎奧運奪得女子跳遠金牌後，美國選手泰拉戴維絲（Tara Davis-Woodhall）走到運動場邊與丈夫活特賀爾（Hunter Woodhall）深情擁抱感人一幕，旋即傳遍網絡。

戴維絲稱她對與丈夫照片爆紅一無所知，他們的愛情故事深受外界關注，一方面是兩人分別參加今屆奧運與殘奧，也一同走過人生高低起跌，連奧運官方帳號也在社交平台分享這張照片，並形容：「這不僅是體育」（more than sports）。



巴黎奧運決賽第二跳，泰拉戴維絲已跳出全場最遠的7.05米，第四跳她再錄得7.1米，力壓衛冕的德國選手美安保（Malaika Mihambo）奪金。

這名25歲美國女將，跑到場邊與丈夫活特賀爾擁抱慶祝，成為今屆巴黎奧運經典一幕——因為外界發現，男方是一名失去雙腿的殘疾選手。

泰拉戴維絲奪金後與丈夫活特賀爾擁抱一幕，成為今屆巴黎奧運經典畫面之一。（路透社）

自小失去雙腿 對跑步「一見鍾情」

奧運場上，選手共偕連理的愛情故事不少，在殘奧亦不算罕見，不過兩者之間跨越身體障礙合譜戀曲的確實較少。

活特賀爾比妻子大三個月，他出生時因雙腿腓骨半肢畸形，僅11個月大便須截肢。由於需要裝上義肢，他五年級（fifth grade）從在家上學轉為到學校上學，隨即飽受欺凌，一直缺乏朋友，因此大部分時間都與父母及胞兄出外遊玩。

美國《體育畫報》報道，所幸活特賀爾一家熱衷體育，他自小便在家人影響下接觸不少運動，包括美式足球、摔角、足球和棒球等，因為狀況特殊，每接觸一項運動便要特製一對專用的義肢。最終這名小男孩對跑步一見鍾情，並從美足專用義肢「永久」地轉換成跑步專用那一對。

活特賀爾很快愛上跑步，並獲不倍成績。（Getty Images）

2016年首戰殘奧即獲兩獎牌

他對美國《人物》雜誌表示，自己早年經常坐在不同球隊的後備席，但跑步完全不同：「沒有人能藏在後面，也不會有任何藉口，只是你跟時鐘的對決，而且能看到我正在做的事，與事情進展之間的直接關係。」

活特賀爾很快展示出他在這項運動的天賦，17歲時他參加2016年里約熱內盧殘奧，在T44級別的200米及400米賽事中分別奪得銀牌及銅牌。

活特賀爾在里約殘奧贏得一銀一銅。（Getty Images）

一見鍾情譜長距離戀曲

雖然慶幸在田徑項目不需要隊友，能獨自面對一切，但高中一次出外參加比賽，活特賀爾卻遇到了此生最重要的「同伴」。2017年他在愛達荷州的室內田徑賽事上，遇到了來自另一州分的泰拉戴維絲。

兩人在熱身時已互相吸引，一見鍾情——活特賀爾目睹泰拉戴維絲的跨欄英姿後，與身旁的好友說想日後娶她為妻；活特賀爾熱身時穿上長褲，泰拉最初未發現這名心儀男生失去雙腿，翌日活特賀爾跑完400米後，得知真相的泰拉突然走近與他擁抱，並跟他說：「我不知道為什麼要這麼做，但我要給你一個擁抱。」

事後她跟母親分享，說與一名叫活特賀爾的可愛男生談話，母親追問是什麼人時，泰拉回答：「那個沒有雙腿的男生！」她毫不介意男方身體缺陷，家人也沒有特別反對這段戀情，一段浪漫愛情故事就此開始。兩人經歷大學年代的長距離戀愛，再經歷東京奧運及殘奧，還有令人絕望的世紀疫情，終在2022年10月修成正果，泰拉戴維絲在名字上，加入丈夫的姓氏Woodhall。

兩人時常在Youtube分享日常生活與比賽點滴，活特賀爾雖然失去雙腿，但戴上義肢後能正常站立及行動，生活上沒有太大不便。他們有時會互相「公主抱」，在機場看到輪椅時，兩人還會以其遊玩，身體殘疾沒有成為他們的生活障礙，泰拉笑言：「或許活特賀爾老去後要坐輪椅，我不肯定到時感覺會是如何。」

攜手走過高低起跌，也一起跨越奧運與殘運的鴻溝，兩人在2022年修成正果。（Instagram）

每天相伴互相扶持

活特賀爾笑稱他不僅是妻子最忠實的支持者，有時候還會以教練身份來提醒她：「不過老實說她技巧與天份都很好，所以不需要太多幫助。不論參加任何比賽，我的工作都是讓她身邊的事情變得更簡單，處理所有她不想面對的事情。」

泰拉也是他的支柱，去年殘疾人世錦賽400米決賽，活特賀爾熱身時其中一邊義肢斷裂，因而無法參賽，他坐在場邊痛哭不止，此時給予他支持與安慰的，是始終陪伴在身邊的妻子泰拉戴維絲。「如果沒有對方，或是背後支持我們的團隊，我認為我們絕對不會有現在這個水平。」

6月接受美國國家隊採訪時，活特賀爾表示，「我們每天都做同一樣的事，在真正取得成功之前，這為我們帶來非常大的動力，也令我們相信自己正一起做正確的事。」

去年世錦賽400米決賽，活特賀爾因義肢斷裂而痛哭不止。（Getty Images）

助泰拉走出抑鬱症攀上生涯巔峰

2020年泰拉戴維絲患上抑鬱症，她不斷質疑自己，甚至考慮放棄這項從小便熱愛的運動：「我不想再繼續下去，我無法預見自己能成為奧運冠軍。東京奧運後，我有種不會再參加奧運的想法。」她形容當時像處於黑暗之中，主要原因是父母離婚、新冠疫情以及持續背痛帶來的巨大壓力——後來診斷出是脊椎骨骨折。

泰拉在家人、朋友的支持，以及心理醫生的幫助下，漸漸克服情緒挫折重拾自我，丈夫活特賀爾正是最關鍵人物。她接受美國《PopSugar》訪問時形容，無論她處於任何情緒狀態，活特賀爾都會用盡方法支持她，「我真的不知道怎樣才能回報他。」泰拉直言，當時她有好一段時間都不是平日的自己，「那感覺很糟糕，很糟糕，彷彿不能自由自在」，指出之前的教練和批評者曾嘗試壓抑她的情緒和能量，「現在我自由了，不會再走回頭路。」

頂尖運動員在運動層面須不斷突破之餘，同時要面對不少心理關口，外人實在難以理解，泰拉和活特賀爾都是田徑運動員，深深了解對方的難處和障礙，每天互相扶持鼓勵。

泰拉曾因抑鬱想放棄夢想，幸得丈夫支持，從而重拾自我。（Instagram）

泰拉奧運奪金 角色轉換觀眾席撐愛郎

泰拉3年前失意東京，今屆巴黎奧運成功在跳遠項目封后，奪得夢想中的五環金牌。觀眾席見證這一切的丈夫活特賀爾，會在今屆巴黎殘奧角逐T64級100米及T62級400米短跑賽事，屆時泰拉跟他角色轉換，在聖旦尼體育場觀眾席上支持另一半。今屆美國殘奧選拔賽，活特賀爾在100米跑出10.75秒，此項目的殘奧紀錄是10.72秒，以活特賀爾的狀態，大有機會與泰拉組成金牌夫妻，大家最期待二人在場邊擁抱的畫面，有望殘奧重現。

殘奧開幕前兩天，談到兩人關係時，活特賀爾分享：「泰拉是有色人種，我是殘疾人。我們希望讓其他人知道：不論你是誰、正處於什麼環境，都沒所謂——那正正能讓你變得特別與獨一無二。」泰拉和活特賀爾這段跨越身體殘障的愛情，隔着電視屏幕也能感受二人濃濃情意與深情，世人眼中的難關和障礙，在他們而言根本不當是一回事，成就美國田徑界當下最著名的一對「神雕俠侶」。

今次殘奧，或許會由泰拉見證丈夫奪金。（Getty Images）

活特賀爾將在香港時間9月1日深夜出戰T64級別男子100米初賽，若晉級則會在翌日深夜參加決賽；T62級別400米會在9月7日直接上演決賽，觀眾可在這些時間觀看賽事，或能見證這對「神雕俠侶」另一幕經典瞬間。