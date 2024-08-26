田徑｜杜普蘭蒂斯十度破撐竿跳世界紀錄　名利雙收袋獎金鑽石戒指

打破世界紀錄，對瑞典撐竿跳美男杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）來說已是家常便飯，在巴黎奧運奪金兼破世績，事隔僅3星期又在鑽石田徑聯賽跳出6.26米，將自己所擁有的世界紀錄再推高1厘米，生涯第10度破紀錄。



巴黎奧運田徑｜杜普蘭蒂斯撐竿跳超班奪金 「奧運破世績是夢想」

3星期前的巴黎奧運，在舉行田徑的法蘭西運動場，全場屏息靜氣，等待瑞典撐竿跳霸主杜普蘭蒂斯的最後一次試跳，最終順利跳過6.25米，蟬聯奧運金牌及第9次打破世界紀錄。

戰畢巴黎奧運，杜普蘭蒂斯馬不停蹄轉戰鑽石田徑聯賽西利西亞（Silesia）站，這名24歲的瑞典撐竿跳美男輕鬆跳過6米後，穩奪金牌，其後再次變成杜普蘭蒂斯的個人表演時間，他將杆調升至6.26米，比起早前巴黎奧運的世界紀錄再高1厘米。

杜普蘭蒂斯跳過6.26米，贏得鑽石聯賽的冠軍。（路透社）

杜普蘭蒂斯在巴黎奧運3星期後再破世界紀錄。（路透社）

全場注視下，杜普蘭蒂斯首次試跳失敗，第二跳成功過杆，再一次改寫自己擁有的世績，生涯第10次打破世界紀錄。杜普蘭蒂斯挑戰成功後，與奧運時一樣立即興奮慶祝，今次模特兒女友沒有同行，他跑離軟墊，一度躺在跑道上，其後逐一與對手們擊掌慶祝。

杜普蘭蒂斯10度世界紀錄，興奮慶祝。（路透社）

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自2020年，杜普蘭蒂斯每次將世界紀錄提升僅1厘米，事關當運動員刷新世績時，可獲得10萬美元的獎金，獎金按逐次賽事計，若然在同一賽事兩破紀錄也只會獲得10萬美元，故此杜普蘭蒂斯「擠牙膏式」地破紀錄。此外，杜普蘭蒂斯亦是今次賽事的最有價值選手，額外獲得14卡鑽石冠軍戒指及1萬美元的支票。

杜普蘭蒂斯獲選為MVP，獲得鑽石戒指及1萬美元獎金。（路透社）

杜普蘭蒂斯是當今田徑場上的巨星，每當他挑戰世界紀錄時，這名瑞典代表必定是全場焦點，他笑言有點不習慣，而再度在波蘭破世績對他別具意義，「我首個世界紀錄是在波蘭打破的，當時在托倫（Torun）的室內賽，如今我在波蘭再添一項難忘的回憶。」

除了杜普蘭蒂斯，另外兩名選手同樣超越6米。（路透社）

除了杜普蘭蒂斯，挪威跑手英格布利臣（Jakob Ingebrigtsen）亦打破男子3000米的世界紀錄，以7分17.55秒刷新塵封28年的世績，一下子把世界紀錄推前3秒，「我從沒想過可以跑進7分17秒以內，今次我從開賽早段已有不錯的節奏，然後愈跑愈快。打破世界紀錄一直是我的願望，如今做到的感覺很特別。」