鄭欽文美網八強出局仍袋53萬美元獎金　賽程導致凌晨5時才入睡

21歲中國球手鄭欽文在當地時間周二（3日）晚美網女單八強不敵莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），賽後表示上一圈對維姬（Donna Vekic）的比賽打到周一（2日）凌晨影響了她的休息及訓練，但她覺得不能抱怨，因為賽程就是這樣的。鄭欽文打入美網八強，取得53萬美元獎金，今季獎金累積超過200萬美元。她接下來會到墨西哥打一項比賽，之後就回中國，準備中國賽季。



鄭欽文在美網八強止步。（路透社）

鄭欽文在周日晚約11時半出戰第四圈對維姬，打到周一凌晨約2時15分才勝出，創美網史上最遲完賽紀錄。在周二晚，鄭欽文在八強遭莎巴蘭卡淘汰後接受訪問，談到上一圈遲完賽的影響，她說：「打完那場凌晨2時半的比賽後，我失眠了，星期一無法訓練，因為感覺糟糕，無法起床。」她表示打完對維姬的比賽後，到周一接近凌晨5時才睡得着。

鄭欽文補充，她不是將八強失利歸咎於第四圈太遲完賽，她說：「我的意思是，其他球員的比賽結束時間都很晚。我不能抱怨任何事情，因為有時賽程就是這樣的。如果我昨日（周一訓練）打到一些好球，也許對（周二）比賽有幫助，但沒關係。」

鄭欽文在美網打入八強，獲得53萬美元獎金。（路透社）

在今屆美網以八強畢業後，鄭欽文獲得53萬美元（約413萬港元）獎金，今個賽季累積獎金已達247.8萬美元（約1932萬港元），遠超上季的170萬美元。鄭欽文的職業生涯獎金亦突破500萬美元，達523萬美元。

接下來，鄭欽文會到墨西哥參加瓜達拉哈拉網賽，之後回到中國，準備中國賽季。在9月底，她先參加中國網球賽，接着10月回到家鄉湖北，出戰武漢網賽，跟着是寧波網賽。

鄭欽文相信中國的賽事的賽程編排會對她好一點。（路透社）

對於回到中國主場作戰，鄭欽文表示賽程編排應該會對她好一點，期待到武漢比賽。她說：「我肯定他們會將我的比賽放在黃金時間，不會將我像美網那樣放到那麼遲。我亦肯定，（如果我要球場訓練）他們都會安排到我想要的場地，訓練多久都可以。這是最好的，因為在美網很難有場，儘管我是種子球手都要爭。」