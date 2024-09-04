美網｜鄭欽文直落兩盤負剋星莎巴蘭卡　巴黎奧運金牌無緣準決賽

美網女單八強，中國球手鄭欽文直落兩盤1：6及2：6不敵冠軍熱門莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），無緣準決賽。面對力量型球手莎巴蘭卡，在巴黎奧運摘金的鄭欽文有點被「格食格」，近3次大滿貫交鋒全敗，包括去年美網八強及今年澳網決賽。



網壇名宿費達拿入場觀戰。（路透社）

賽前，鄭欽文表示清楚莎巴蘭卡是硬地場上其中一位最強的球手，她說：「如果要成為最好的球員，你需要越過面對的山峰，對我來說，薩巴倫卡（莎巴蘭卡內地譯名）就是其中一座山峰。」鄭欽文目前世界排名第七位，為應屆奧運女單金牌得主。

當地時間昨（3日）晚的美網八強，21歲中國球手鄭欽文鬥26歲白羅斯球手莎巴蘭卡，全場被壓制，首盤兩次被破發球局，鄭欽文雖有一次破發機會但未能把握，先輸1：6。

鄭欽文在美網八強止步。（路透社）

鄭欽文第一發成功率只有44%，而莎巴蘭卡則有71%。此外，莎巴蘭卡的第二發球得分率及接發球得分率皆在鄭欽文之上。

在第二盤，鄭欽文仍無力反撲，再被兩度破發，輸多盤2：6，直落輸0：2出局，無緣突破個人最佳美網成績。莎巴蘭卡在準決賽將鬥美國球手娜華露（Emma Navarro）。

莎巴蘭卡打入美網四強。（路透社）

鄭欽文今屆平生涯最佳美網成績，但未能突破入四強。巧合的是，鄭欽文去年美網也是在八強不敵莎巴蘭卡。目前世界排名第二的莎巴蘭卡是鄭欽文的剋星，兩人3次在大滿貫交手，鄭欽文全以兩盤落敗。去年美網八強，鄭欽文輸1：6及4：6，到今年澳網決賽，鄭欽文亦以3：6及2：6輸波。

莎巴蘭卡賽後讚賞鄭欽文：「她是一位具侵略性的球手，打法令人難以置信，面對她總是十分難打。」