美網｜鄭欽文遭現場觀眾種族歧視辱罵　一句英語還擊盡現霸氣

中國網球女將鄭欽文出戰美國網球公開賽（美網）女單16強，與克羅地亞的維姬（Donna Vekic）合演巴黎奧運金牌戰戲碼。比賽戰情緊湊的同時，鄭欽文再次在比賽期間受到現場觀眾騷擾，以種族歧視言論辱罵，向來不畏鄭欽文一句英語還擊對方，盡顯霸氣。鄭欽文賽場上亦再勝維姬，8強將惡鬥莎巴蘭卡。



鄭欽文（中）與維姬（左）繼巴黎奧運女單金牌戰後再度碰頭。（Getty Images）

巴黎奧運女單金牌戰，鄭欽文當時直落兩盤擊敗維姬，取得中國史上首面女子單打奧運金牌。不足一個月，兩人再度在美網賽場碰頭，在女單16強相遇，戰情比起奧運金牌戰更緊湊。雙方在第一盤互保發球局，需要進入「搶七」分勝負，鄭欽文以細分7：2先拔頭籌。維姬第二盤初段即打破對方發球局，雖然及後隨即失守，但這名克羅地亞球手在關鍵的第10局再找到破發機會，結果以6：4扳回一城。

鄭欽文決勝盤首局已經破發，維姬其中一球黃金機會放短波卻落網，她只好擲下球拍洩忿，結果鄭以6：2再下一城，激戰2小時50分鐘終分出勝負，連續兩年闖入美網女單8強。

鄭欽文。（路透社）

這場比賽期間有段小插曲，有現場觀眾向鄭欽文辱罵一句「yellow banana」，從影片可見鄭欽文隨即充滿霸氣地回應一句：「I'll beat you」（我會擊敗你！）。

維姬再鬥鄭欽文，曾經因一次機會波打失而洩氣。（路透社）

鄭欽文力戰近3小時擊敗維姬晉級。（路透社）

今場在凌晨2時15分完成，創下美網史上最夜完賽的紀錄，鄭欽文賽後說：「在晚上一節出賽是十分好的體驗，這是我第一次在紐約打成凌晨2點，這有點匪夷所思。」

鄭欽文在8強將與莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）碰頭，兩人生涯二度交手，鄭全數告負，若這名21歲的中國球手再過一關，即可刷新個人在美網的最佳成績。