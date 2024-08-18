網球｜鄭欽文奧運後首個賽事16強止步 笑談金牌「不在我手上」
撰文：威廉神
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在巴黎奧運網球女單奪金的鄭欽文，周六（17日）在辛辛那堤網賽16強帶病作賽下止步，她賽後談到奧運金牌的「去向」，惹來內地網民熱議。
鄭欽文在奧運後即出戰辛辛那堤網球公開賽，由於奧運賽事不會有世界排名積分，鄭欽文的種子排名仍在第7位，患上感冒的她先是首戰因下雨延遲一日，在32強先以6:1、7:5擊敗波蘭的Magdalena Frech，到周六則在16強對俄羅斯球手Anastasia Pavlyuchenkova，終以5:7、1:6不敵對手出局，12連勝也「斷纜」。
鄭欽文賽後透露，自己應該是在奧運後在航班上染上感冒，講到奧運金牌目前的所在，她直言「不在自己手中」：「它在中國、在我爸媽那裏。」她笑指，在奧運的頒獎典禮後，她隨即致電父母，然而父母立刻跟她說：「快點將金牌送回家，金牌要放在家裏，不可以由你（鄭欽文）帶在身邊，你會弄丟的。」
訪問在微博惹來內地網民的熱議，紛指鄭欽文雖是奧運金牌得主，但畢竟只有21歲，父母憂心也正常不過。
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