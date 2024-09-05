羽毛球︱香港公開賽欣賞戴資穎最後一舞　伍家朗首圈硬撼安賽龍

9月10日至15日在紅磡香港體育館舉行的世界羽聯巡迴賽香港公開賽（李寧香港公開羽毛球錦標賽 滙豐世界羽聯世界巡迴賽超級500）抽籤結果出爐，香港兩位男子單打球手李卓耀、伍家朗首圈均即遇硬仗，前者對戰新加坡球手駱建佑，伍家朗更會遇上剛剛衛冕奧運金牌的安賽龍。

女子單打方面人腳雖然相對失色，但今次很可能是台灣球后戴資穎最後一次出戰香港公開賽，勢成賽事一大焦點。



安賽龍繼去年後再度來港參賽。（Getty Images）

男單球手陣容星光熠熠 兩港將抽下籤

香港公開賽將在9月10日至15日於紅館舉行，作為世界羽聯巡迴賽超級500級別賽事，總獎金與去年一樣是42萬美元。參賽球手方面，男子單打陣容相當強大，中國球手石宇奇被列頭號種子，丹麥球王安賽龍為2號種子，還有「印尼孖寶」基斯迪和真庭，新加坡前世界冠軍駱建佑，日本好手奈良岡功大，中國另一球手李詩澧和台灣球手周天成等。

正賽首圈抽籤結果出爐，兩名男單港將均抽到下籤，伍家朗須硬撼安賽龍，李卓耀也遇上駱建佑。

香港球迷可能最後一次在港欣賞到戴資穎作賽。（Getty Images）

女單戴資穎一人獨撐

女子單打方面，人腳相對便較為失色，戴資穎被列頭號種子，中國的王祉怡、韓悅分列2、3號種子。巴黎奧運後多位女單頂尖好手都選擇休息或養傷，中國兩大女單球手陳雨菲、何冰嬌先後宣布告別賽場，陳雨菲只是暫別，何冰嬌則選擇退役；西班牙球后馬蓮奧運期間再次重創膝部，目前正在養傷，本身已帶傷作賽一段時間的安洗瑩也是如此。

日本球手山口茜剛勝出日本公開賽，今次不會來港作賽。因此今屆賽事女單最矚目一位球手就是預告會在今年退役的戴資穎。當然還有香港的女單代表盧善恩，她首圈會對外圍賽球手。

羽毛球香港賽︱去年賽事不乏球手追波倒地畫面。李梓嘉16強不敵中華台北球手李佳豪止步。（夏家朗攝）

去年復辦場地被轟「太跣」不斷爆冷

香港公開賽去年時隔4年後復辦，可是首圈賽事安賽龍、戴資穎、駱建佑、周天成和奧原希望等星級球手已悉數下馬，不少球手均指場地「太跣」。當中泰國女將李美妙（Pornpawee Chochuwong）在Instagram上載她在16強賽事的影片，當時落後一局的她，在次局領先4：1，她追波時在場中間位置滑倒，倒在地上後遲遲未能起身，她因傷退出賽事。

李美妙當時在帖文寫道：「最近一次巡迴賽（香港賽），我在比賽期間因為場地太滑跣倒受傷（足踝扭傷）。你們各位對場地狀況有什麼意見？」這位25歲泰國女將曾高佔世界排名第8位，她的帖文獲安賽龍回應一句：「太差勁了（So bad）」，同時加上一對溜冰鞋和生氣表情符號，意思像是同意對方，指香港賽場地猶如溜冰場那樣跣️。

這位丹麥球王在羽毛球界戰績輝煌，偏偏在世界羽聯（BWF）巡迴賽分站之一的香港公開羽毛球錦標賽表現奇差，對上8次報名參加香港公開賽，一次退賽，兩次首圈出局，三度次圈止步，最好成績的兩次也只是打入8強，且看今次情況會否不一樣。

港將傾巢而出

香港作為東道主派出大批主力，包括男單的李卓耀、伍家朗、吳英倫；女單的盧善恩；男雙有楊盛才／羅卓謙；女雙的楊雅婷／楊霈霖、范嘉茵／尤漫瑩、吳詠瑢／梁悅儀、呂樂樂／曾曉昕；混雙的鄧俊文／謝影雪、李晉熙／吳芷柔和呂俊瑋／傅智恩。

鄧俊文／謝影雪被列混雙3號種子，他們和另一對港隊拍檔李晉熙／吳芷柔，分別會面對兩隊馬來西亞組合。

中國女雙組合劉聖書／譚寧被列2號種子。（Getty Images）

香港公開賽門票8月15日早上10時起在城市電腦售票網的網站公開發售，票價由9月11日初賽日的最低50元、到15日決賽日最貴的780元不等，詳情可參閱羽總官網。

9月10日的外圍賽及男雙、女雙首輪正賽的門票，則會免費派發，公眾如欲索取門票，即日起可郵寄貼上2.2港元郵票的回郵信封到香港羽毛球總會辦公室（香港銅鑼灣掃桿埔大球場徑一號奧運大樓2005 室），每人限取4張，額滿即止。