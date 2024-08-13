英國跳水王子戴利退役　14歲奮戰到30歲兒子一句話令他復出︱奧運

五戰奧運的英國「跳水王子」戴利（Tom Daley）宣布退役，今屆他夥拍諾亞威廉斯（Noah Williams）在男子雙人10米高台獲得銀牌，是他生涯第五面奧運獎牌。他說告別心愛的運動總是很難，但30歲的他認為現在是合適的時候，並笑言當上持旗手後，夢想清單已無一遺漏，現在只花更多時間想陪伴家人。

戴利由2008年14歲時初戰奧運，憑帥氣外型加上亮眼表現迷倒世人，可是他始終未能為中國隊帶來威脅，只能夠擔當「中國隊以外最強選手」角色。東京奧運他在男子十米雙人高台摘金後暫別賽場，休戰兩年之久，去年因5歲兒子一句話復出賽場，達成身為爸爸的諾言。



五戰奧運的英國「跳水王子」戴利（Tom Daley）宣布退役。（路透社）

戴利五戰奧運戰積：

2008年北京／男子10米高台／第七名；男子雙人10米高台／第八名

2012年倫敦／男子10米高台／銅牌

2016年里約／男子雙人10米高台／銅牌

2021年東京／男子雙人10米高台／金牌；男子10米高台／銅牌

2024年巴黎／男子雙人10米高台／銀牌



戴利在開幕禮扮《鐵達尼號》名場面，成為巴黎奧運其中一個有趣畫面。（Getty Images）

戴利：告別總是困難 想花更多時間陪伴家人

戴利從巴黎光榮回國，他接受英國廣播公司（BBC）訪問時稱，「我為這結局感到高興」，「跟你的運動告別總是困難，中間有很多東西要處理，但我認為現在是合適的時候。」戴利稱，「今年能在家人和孩子面前作賽，感覺已是額外獎賞，還能擔任持旗手，夢想清單已無一遺漏。」大家當然不會忘記，戴利在開幕禮重新演繹《鐵達尼號》名場面的有趣畫面。

至於退役後去向，戴利說：「我想陪伴家人，我為能花更多時間跟他們在一起感到興奮。」 2008年北京奧運，戴利只得14歲，身為英國代表團年紀最小一人，這個陽光帥氣的小男孩立即迷倒全國；16年後，三十而立，戴利已成家立室，當上兩子之父，與丈夫Dustin Lance Black非常恩愛，比賽時帶上一條彩虹毛巾，除了比賽選手外，亦添加了一個LGBT+標誌人物的身份。

戴利比賽時帶上一條彩虹毛巾，除了比賽選手外，亦添加了一個LGBT+標誌人物的身份。（Getty Images）

【戴利2008年初戰奧運．圖輯】

英國跳水王子奧運戰記

戴利2008年在北京初戰奧運，年僅14歲的他在個人及雙人十米高台跳水項目由初賽、準決賽到決賽一路過關，即使分別僅得第七及第八名，已被看好未來有潛力威脅中國隊。

2009年世錦賽他意外力壓兩位中國選手奪金，亮眼表現加上帥氣外型，令他火速成為跳水界焦點人物。2012倫敦奧運主場出戰，他成為英國隊領軍人物，雙人賽失手得第四，個人賽獲得銅牌，就算賽場表現失望，18歲的戴利在賽場俊朗性感的照片和影片全球瘋傳，人氣再度引爆。

【戴利2012年奧運奠男神地位．圖輯】

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他之後並未成長至預期中有力威脅中國隊的「魔王級別」，但仍在2016里約熱內盧奧運摘下雙人高台銅牌，2017年世錦賽再在男子十米高台奪金，第二度成為男子十米高台跳水世界冠軍。2020東京奧運他是「四朝元老」了，男子高台再次獲得銅牌，意想不到的是雙人高台在決賽頭三跳落後中國隊組合曹缘／陳艾森15.3分之下，他與拍檔李爾（Matty Lee）憑後勁以1.23分力壓中國組合後上封王，首度贏得奧運金牌。

戴利人氣持續高漲，不止是他為英國贏得史上第二面跳水奧運金牌，愛上編織的他不時被鏡頭捕捉到在賽前織冷衫的可愛畫面，與一身肌肉成強烈對比，再次當上話題人物。

戴利與拍檔Matty Lee在東京奧運力壓中國組合封王，首度贏得金牌。（Getty Images）

【戴利2016年奧運人氣不衰．圖輯】

兒子一句話令他復出

在跳水館奮戰多年，戴利在東京奪金後急流勇退。闊別賽場兩年，去年7月突然復出賽場，全因5歲長子羅比（Robbie）跟他說了一句：「爸爸，我想睇你在奧運會跳水」。

可惜他的金牌拍檔李爾正在養傷，身邊隊友換成更年輕的諾亞威廉斯。

戴利一家四口。（戴利IG）

新拍檔大讚：世人不知他有多厲害

二人合作時間雖短，但成績已經不錯，去年12月世錦賽獲得銀牌，今年3月更在世界盃柏林站贏得金牌。

諾亞威廉斯大讚戴利：「世上無另一個人能夠退出兩年，一復出便在世錦賽獲獎並在團體賽奪金」，並指出，「我不認為人們知道戴利有多厲害」，「他的努力和天份都是很瘋狂，他的水平遠遠超越隊中所有人。」

【戴利2021年奧運織冷衫再成話題．圖輯】

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戴利與諾亞威廉斯在今屆男子雙人10米高台跳水獲得銀牌。（Getty Images）

戴利出道早，30歲已能五戰奧運，並擁有1金1銀3銅5面奧運獎牌。他出往巴黎前承認，「當然我想再奪獎牌，如果我說不想，一定是講大話。我天性如此，我將會傾盡全力嘗試。」結果他真的做到了，戴利與諾亞威廉斯這對組合在今屆男子雙人10米高台跳水獲463.44分，僅次中國隊的練俊傑／楊昊獲得銀牌，他很開心終於能儲齊一奪奧運金、銀、銅牌。

跳水向來是中國在奧運會的最大「金牌庫」之一，每個項目都有兩位選手或組合獎牌「雙保險」，正常發揮一定是他們的天下，戴利阻止不到中國「夢之隊」獨大，大部分時間都是跟其他對手爭第三名，惟中國隊一旦失準，戴利便是最強競爭者之一，正如上屆奧運男子雙人十米高台，曹缘／陳艾森在第4跳失手，戴利與拍檔便把握機會勝出，今屆大家發揮正常，練俊傑／楊昊順利奪金，戴利與諾亞威廉斯摘下銀牌，對這位英國跳水王子而言，也是寫上一個完滿句號。

【戴利2024年奧運最後一舞．圖輯】

戴利的編劇丈夫Dustin Lance Black，今屆奧運帶同兩子為他打氣。（Getty Images）