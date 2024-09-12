香港網球公開賽李娜首任賽事總監　笑談同鄉師妹鄭欽文兩大共通點

兩次大滿貫冠軍得主李娜，今年首度擔任「保誠香港網球公開賽2024」的賽事總監，這位中國網球傳奇早前來港與傳媒見面。

同樣來自湖北的鄭欽文，在巴黎奧運為中國網球寫下新一章，作為「大師姐」的李娜樂見近年中國網球發展及佳績，希望下次有好成績不用再等這麼久，並寄語新一代要「敢夢敢想」，更要付出努力。



李娜將出任香港網球公開賽的賽事總監。（廖雁雄攝）

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即將在下月底上演的香港網球公開賽，周三（11日）舉行記者會，公布一眾參賽球手，除了包括力爭衛冕的費南迪絲（Leylah Fernandez）、「英國甜心」拉度簡奴（Emma Raducanu）、巴黎奧運混雙銀牌得主王欣瑜外，前世界一姐夏納（Simona Halep）、英國球手包奧達（Katie Boulter）、高蓮絲（Danielle Collins）等球手亦將在維園獻技。

前一姐夏納將在維園獻技。（資料圖片／Getty Images）

此外，香港公開賽更請來中國網球傳奇球手李娜擔任賽事總監。現年42歲的李娜，是中國網球的代表人物，2011年首度稱霸法網，成為史上首位中國球手在大滿貫登頂，2014年再捧走澳網冠軍，其後在同年9月因為受膝傷困擾，而決定急流勇退，結束15年的職業生涯。

中國網球曾出現過不少「金花」，但自從李娜掛拍後，張帥、王薔、朱琳等人的成績也不及「娜姐」。直至今年的巴黎奧運，鄭欽文過關斬將，順利奪金，成為中國史上首位贏得奧運單打金牌的網球員。

鄭欽文是中國史上首位女單球手贏得奧運金牌。（Getty Images）

李娜談同鄉師妹鄭欽文：我們一樣火爆

李娜與鄭欽文同樣來自湖北，亦為中國網球取得突破成績，外界難免將二人相題並論，「娜姐」笑言她與師妹一樣火爆，就算兩人同有強烈的鬥心，但她認為兩人難以直接比較，「我與鄭欽文的年代不同，我和她的成就都難以比較、沒有可比性。當鄭欽文還未冒起時，大家都說不可能（再有好成績），但當鄭奧運奪金後，大家的期待值就有所不同。」

由李娜的澳網冠軍，到鄭欽文的奧運金牌，兩者之間剛好10年，下次突破要再等10年嗎？娜姐當然希望愈快愈好，「10年有點長，如果5年就好了。」

鄭欽文與李娜同樣來自湖北。（X截圖）

李娜：網球路上沒有捷徑

「你們（中國）的男子（球手）在哪？」是李娜球員年代最害怕的問題，然而現在不用擔心了。張之臻與商竣程亦是男子世界前百的球手；女子球手中，世界排名前100位中有6人是中國球手，當中鄭欽文更是世界第7。李娜說，「現時中國的網球氛圍很好，不論男、女子也有不俗的發展。」

李娜認為近年社會的條件愈來愈好，新一代球手獲得更多資源，只要堅信自己，她深信小將們可以走得更遠，「年青球員有夢想是好事，但不可以只夢或只想，為自己設立目標，再付出實際行動，為實現想法而努力，無論遇到任何難關也堅定向前，在網球路上要進步沒有捷徑，努力是唯一的成功要訣。」

李娜笑言，不與孩子對着幹、日跑9公里是保持狀態之道。（廖雁雄攝）

堅持每天跑9公里

李娜與丈夫姜山育有一子一女，子女出身網球世家，未來會否繼承父母衣缽？李娜笑着搖搖頭說：「很傷心，他們對網球完全不感興趣，任何運動都比網球更有興趣。」

李娜繼2018年來港出戰名人賽後，6年後再度現身，娜姐同樣神采飛揚，7年來她堅持每天跑9公里的習慣，加上不與孩子鬧交，正是她保持狀態之道。

李娜掛拍10年，網球依然是她的生活的一部分，正如她今年獲香港網球總會邀請，擔任WTA香港公開賽的賽事總監，換個身份再踏賽場，是挑戰也是責任，「就算我不再是球員，我都想為網球出一分力，運用自身經驗，好好服務所有參賽球員，但始終參賽人數多，大家的要求都不一樣，我們會盡可能滿足大家的要求，希望每位球員都滿足，然後明年再來港參賽。」除了球員滿意，李娜希望今次賽事營造出嘉年華的氣氛，入場的觀眾同樣盡興而回。

李娜2018年曾經來港出戰名人賽。（資料圖片／梁鵬威攝）