黃澤林衝擊大滿貫免費直播　美網外圍賽次圈鬥台灣球手

20歲的香港網球手黃澤林（Coleman）早前在美國網球公開賽外圍賽反勝智利球手，取得生涯大滿貫首場勝仗，距離主賽圈只差兩步。Coleman今晚（21日）將鬥中華台北球手許育修，Now 630台將免費直播今次賽事。



美網｜黃澤林首度大滿貫成年組贏波 反勝智利球手闖外圍賽次圈

黃澤林成為史上首位香港球手在成年組大滿貫單打登場，今年先後出戰法網及溫網的外圍賽，惜同樣首圈止步。Coleman早前出戰美網外圍賽，首圈反勝智利球手加連（Christian Garin），取得大滿貫生涯首勝。

黃澤林距離美網主賽圈相差兩場勝仗，這名20歲的港將今晚11時將鬥台灣球手許育修，Now TV將在630台免費直播賽事。

黃澤林在美網外圍賽首圈過關後，今晚再鬥台灣球手許育修。（Instagram截圖）

青年組三奪雙打大滿貫 杭州亞運摘一金一銅

現年25歲的許育修，世界排名第185，比黃澤林低32位。許育修自小經常流連網球場，久而久之對網球產生興趣，慢慢希望成為運動員，家人們從起初反對到支持，他更考入台灣的網球名校入讀。許育修的網球生涯一直浮浮沉沉，直至2017年，當年18歲的他終於迎來突破，接連在澳網﹑溫網﹑美網的青年組雙打奪冠。

許育修2017年連贏三項大滿貫青年組雙打冠軍。（資料圖片／Getty Images）

許育修轉打成年組後，上年首度殺入大滿貫主賽圈，在澳網躋身首圈，其後在美網殺入第二圈，成為台灣史上第三人在大滿貫主賽圈贏波。

許育修近年獲獎無數，2021年成都世大運贏得男雙﹑混雙及男團的金牌，去年杭州亞運亦獲得一金一銅。許育修今年兩度贏得冠軍，當中包括本月初的ITF系列賽台北站奪冠。