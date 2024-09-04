網球︱莎巴蘭卡正手上旋球速勝過一眾男球手 再次力量壓制鄭欽文
撰文：吳慕兒
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莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）在女子網球手中向來以力量見稱，美國網球公開賽（美網）女單8強，近況大勇的中國「一姐」鄭欽文再次成為她的手下敗將，她相當輕鬆地以6：2、6：1直落兩盤獲勝。
今屆賽事這位26歲白羅斯球手創下一個令她相當尷尬的紀錄——正手上旋球速勝過一眾男球手，可想而知她的抽擊力量強大得多麼恐怖。
正手上旋球速冠絕參賽男、女子球手
莎巴蘭卡去年澳網初奪大滿貫，當時她的強力抽擊已曾成為話題，被媒體展示她部分抽擊球速較很多男子職業球手更快。今年澳網她成功衛冕，已曾在決賽以力量壓制鄭欽文，事實上從去年美網8強，今年初澳網決賽，到今屆美網8強，鄭欽文3次面對莎巴蘭卡均在一盤未得下落敗。
今屆美網賽事，當大會列出參賽球手正手上旋平均球速數據，莎巴蘭卡的名字赫然排在最高一格，她的正手上旋球平均球速高達每小時80英里（約時速128.7公里），艾卡拉斯、冼拿、祖高域三大男子球手均及不上她，分別以79、78和76英里排第二至四位。
尷尬回應：「感覺有點不安，那真是個有趣的數據」
賽後即場訪問，當莎巴蘭卡被問及有關數據時，她一度以手掩面，顯得相當尷尬，「看到我的正手擊球數據後，我根本不能相信有那麼快。」
她直言，「排名榜首、甚至力量大過男球手，感覺有點不安，那真是個有趣的數據。」近年不少女子網球手均以力量強大見稱，可是美國網球女王莎蓮娜威廉絲經已退役，日本球手大坂直美自心理因素影響後無復昔日勇態，曾獲戲稱為「小莎蓮娜」的莎巴蘭卡，絕對是現今擊球球速和力量最強的女子球手。
她近日曾指美網場地有利發揮擊球速度，「絕對是球場的速度，比賽變得更快。或許是來回抽擊短了點，硬地場對我的發球有利，有很多好處。不過別忘記我在泥地和草地也可以打得好。」
只計四大滿貫，她兩度贏得的澳網是硬地場，美網去年入決賽、今屆已晉4強，法網和溫布頓最佳成績皆為4強。
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