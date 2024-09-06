歐國聯｜聖馬力諾挫列支敦士登　終結足球史上國際賽最長不勝走勢

在國際足協（FIFA）排名墊底的聖馬力諾，38年的球隊歷史上，只錄得過一次勝仗，被視為「超級魚腩」的他們，被雙位數大炒亦不罕見，能入波已值得球迷開心。

不過周五凌晨的歐國聯D1組賽事，聖馬力諾以1：0擊敗列支敦士登，收穫他們睽違20年的勝仗，巧合的是，2004年他們戰勝的球隊，同樣也是列支敦士登。



聖馬力諾足球隊成立於1986年，首場國際賽事是在1990年，在這場比賽之前，他們多年來唯一一場勝仗，是2004年與列支敦士登的友誼賽，該場比賽他們以1：0取勝。

從1990年至今34年來、踢過205場比賽，這個歐洲小國的戰績是1勝9和195敗，一勝難求是聖馬力諾的代名詞，甚至連入球都是一種奢侈。去年他們在歐國盃外圍賽攻破丹麥大門，便足以讓看台上的球迷狂歡，因為那是聖馬力諾近一年首個入球。

去年面對丹麥，聖馬力諾取得近一年來首個入球，即使落敗亦全隊球員及球迷狂歡。（資料圖片／路透社）

這支在FIFA排名210，也就是世上最低排名的球隊，周五（6日）凌晨迎戰列支敦士登。這場比賽幾乎沒有人關注，看台上僅有的主場球迷已20年未嚐勝利滋味，上一次見證球隊勝仗時，他們之中有人仍未出生。

不過第53分鐘，聖馬力諾斬入禁區的一次傳球，列支敦士登後衛頭槌解圍失誤，19歲的Nicko Sensoli把握機會將皮球踢入網中，助聖馬力諾攻入全場唯一入球。

破門後，這名效力意丁球會聖朱利亞諾市（FC Sangiuliano City）的小將，隨即獲一眾場上及後備隊友包圍慶祝，他6個月前才首次代表國家隊上陣，如今已成為國家英雄。上次聖馬力諾贏波時，Nicko Sensoli還未出生。

Nicko Sensoli（左）破門助國家隊創造歷史，聖馬力諾上次贏波時他還未出生。（官方Facebook）

之後兩隊再無入球，球證鳴哨一刻，看台球迷隨即熱烈歡呼，一眾後備球員再次衝出草地慶祝。這場勝仗讓聖馬力諾終結140場不勝紀錄——這是足球史上國際賽最長的不勝紀錄，今次同時也是該國史上首次在友誼賽以外賽事取勝。

一個名為「聖馬力諾球迷」（San Marino fan account）的X（前稱Twitter）帳號，因一直熱愛這支球隊、並堅持更新有關消息，而獲廣大球迷關注。他在這場比賽結束後寫上「我是在做夢嗎？」，也在自我介紹一欄加上「發生了（IT HAPPENED）」。

這支國家隊的球迷組織名為「從不快樂的軍團」（Never Any Joy Brigade），其名字源於他們在球隊唯一一勝之後才成立，意味這支球迷組織，從未見證過愛隊贏波，而如今他們終於迎來快樂的時刻，與球隊一同感受勝利的喜悅。

目前聖馬力諾以1戰1勝、獲3分排在歐國聯D1組榜首，這支「世上最差球隊」排在積分榜首位，即使只是暫時性，相信也是廣大球迷首次見到。