歐國外｜凱倫遭聖馬力諾後衛膝蓋飛撞　「他想摧毀我職業生涯」

世界排名包尾的聖馬力諾，周三（18日）凌晨對丹麥時攻入珍貴一球，是這支「魚腩部隊」近兩年來首個入球。除該國球員及球迷為此欣喜若狂外，亦引來不少網民為這支面對強敵仍不怯場的弱隊送上敬意。

然而這場比賽其實還出現了一段小插曲：在比賽第88分鐘時，聖馬力諾後衛羅拔圖迪馬奧（Roberto di Maio）一次粗野侵犯丹麥前鋒凱倫（Rasmus Hojlund），被指「有意傷害」後者，賽後雙方更因此而掀起罵戰。



這場比賽丹麥以2：1小勝聖馬力諾，賽後凱倫在Instagram上表示這場比賽令人沮喪（frustrating），但「贏波就是贏波」，並表示之後仍有重要比賽。然而他所指的「沮喪」，應不僅是因為對聖馬力諾這支弱隊只能險勝，還有他在比賽第88分鐘時遭對方惡意犯規。

雖然勝出，不過凱倫在賽後稱這場比賽「令人沮喪」。（路透社）

當時羅拔圖迪馬奧在難以碰到皮球的情況下，從後以膝蓋飛撞凱倫腰部位置，凱倫隨即痛苦倒地，羅拔圖迪馬奧亦因此被罰黃牌。賽後該名丹麥前鋒在Instagram上貼出相關片段，寫上「良好的體育精神」及敬體的「Emoji」諷刺對手。

凱倫賽後在Instagram的限時動態中諷刺對手。（凱倫Instagram截圖）

在緊接着的下一個限時動態中，他再表達不滿：「我們每天為保持最佳狀態作賽付出了這麼多，聖馬力諾昨晚卻嘗試要令我受傷，這種行為不可接受！」

凱倫在下一個限時動態繼續批評對手打算惡傷弄傷自己。（凱倫Instagram截圖）

Goal.com轉述TV2報道，這名丹麥前鋒其實在賽後已立刻控訴對方惡意犯規，更嘗試摧毀自己職業生涯（destroy the career）：「那一次犯規並不是向着皮球而去，這最後結果實在太可笑。這樣的犯規不應只罰黃牌，他用膝蓋從後飛踢我——你問我的話那會是直紅。」

丹麥隊長卡積亞（Simon Kjaer）表示他甚至聽到了聖馬力諾的球員討論如何追擊凱倫：「我跟球證說『你想我現在翻譯（聖馬力諾球員的討論）給你嗎？』我們還有VAR，你能在後方看到他是如何作出那次犯規，那100%是故意的。」據著名記者羅曼奴（Fabrizio Romano）報道，曾效力阿特蘭大的凱倫表示聽得懂意大利文，「我能聽到他們說想要擊倒我（crush me）。」

當事人羅拔圖迪馬奧並沒有就此事保持沉默，他在Instagram上同樣以限時動態反擊凱倫：「今天我讀到8000萬先生的投訴，因為他昨天受到聖馬力諾後衛不太友善的對待。好吧，或許在今天這不再有身體接觸的足球場上，你可以用那醜陋和重複的手勢，來嘲笑我們這種弱小球隊，又或是一有機會就插水盼望憑VAR博取十二碼。我希望能在15年前的球場上看到你，那時候只有真男人（real men）才能踢波！凱倫你真令人失望，祝你好運。」

羅拔圖迪馬奧事後在限時動態反擊，亦毫不忌諱地以那次犯規的瞬間作為背景圖片。（羅拔圖迪馬奧Instagram截圖）

迪馬奧這次回覆引來不少爭議，在外國討論區Reddit上被不少網民批評：「15年前你若這樣犯規，你的膝蓋可能會轉到另一個方向」、「羅拔圖你想說說你的故事嗎？凱倫有沒有說謊或是誇大？沒有？那你只是做出一些糟糕的行為？」亦有網民認為他應該被終身停賽，但有人回覆指迪馬奧已經41歲，終身停賽對他亦意義不大。

或許是爭議過大，現在羅拔圖迪馬奧的Instagram已設為私人狀態，無法瀏覽他的任何帖文及限時動態。

羅拔圖迪馬奧的Instagram已設為私人狀態。（羅拔圖迪馬奧Instagram截圖）

Goal.com指凱倫入球後的慶祝動作讓聖馬力諾兩名球員感到被冒犯，其中一人亞歷山度托斯（Alessandro Tosi）賽後否認他們有意傷害凱倫，「我們只是跟他說其行為沒有必要。我沒有完全失去對他的尊重，不過我們預期他應有更好的行為。他的慶祝不可接受。」