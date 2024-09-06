日本國腳伊東純也擺脫性侵嫌疑 回歸首戰對國足即獻入球助攻
撰文：普利森
出版：更新：
世界盃亞洲區外圍賽第三輪，日本在主場7:0大炒國足成為熱話，比賽的另一焦點，是年初捲入性侵案的日本國腳伊東純也，在擺脫嫌疑後終於回歸，隨即交出入球和助攻。
伊東純也年初赴卡塔爾出戰亞洲盃期間，突遭指控涉在日本性侵兩名女性，當時日本足協的處理為人詬病，伊東幾經轉折下終離開亞洲盃大軍，其後7個月都未獲重召入國家隊。但伊東最終在8月因證據不足未被起訴，更反控兩女，要求兩人賠償損失。
這場日本對中國的世界盃外圍賽，是伊東純也近7個月來首度入選日本代表隊，他賽前已表示雖然事情並未結束（指仍在爭取賠償），但在法甲蘭斯效力的他，表示在法國得以非常專注足球，「回到法國後，過着平靜、沒有壓力的生活，我也很少看網上消息，而且擔心也沒用」。
伊東的專注最後也為他的回歸戰帶來好結果，面對下半場崩潰的中國隊，他在63分鐘後備入替，77分鐘就攻入一球，他更為前田大然和久保建英送上助攻，大半年來首次踢國家隊賽事，就交出一入球、兩助攻的優秀表現，賽後也獲主場球迷送上歡呼和掌聲。
伊東純也賽後謙稱，自己的入球省中對手入網，有幸運成份，也指出球迷的反應令他更有動力：「球迷的歡呼令我更有動力、也很開心，入球後想慶祝的時候，我已經被隊友包圍了，從影片中看來，後備席上的隊友也很開心，我的隊友、在球場內的所有人都很開心，所以我很榮幸。」談到入球後向看台鞠躬，他說：「這是很自然的事，就像說謝謝」。
說到兩球助攻，他說自己為久保建英助攻時，本來想自己射門，「但建英一直在叫我，一直在大叫『純也、純也、純也』，當我拿到球時已經想要射門了，但他真的叫得很大聲，所以我就決定傳球了。」日本隊9月10日會再赴巴林作客。
巴黎殘奧｜梁育榮夥張沅硬地滾球摘銀 賽後鬆口氣：保住A+嘅人工歐國聯｜聖馬力諾挫列支敦士登 終結足球史上國際賽最長不勝走勢巴黎殘奧｜硬地滾球何宛淇拍謝德樺奪金 「只要相信，沒不可能」世界盃亞洲區外圍賽｜國足負日本的絕望數據 全場傳球最佳竟是他世界盃亞洲區外圍賽｜國足慘敗登熱搜 網民狠批：一點臉都不要世界盃亞洲區外圍賽｜全民聲討國足主帥 名宿范志毅：真的太差了世界盃亞洲區外圍賽｜國足慘負日本 主帥生涯最大敗仗：慘痛一夜世界盃亞洲區外圍賽｜日本主場7蛋贈中國隊 征戰世盃外最大失利