日本國腳伊東純也擺脫性侵嫌疑　回歸首戰對國足即獻入球助攻

世界盃亞洲區外圍賽第三輪，日本在主場7:0大炒國足成為熱話，比賽的另一焦點，是年初捲入性侵案的日本國腳伊東純也，在擺脫嫌疑後終於回歸，隨即交出入球和助攻。



伊東純也年初赴卡塔爾出戰亞洲盃期間，突遭指控涉在日本性侵兩名女性，當時日本足協的處理為人詬病，伊東幾經轉折下終離開亞洲盃大軍，其後7個月都未獲重召入國家隊。但伊東最終在8月因證據不足未被起訴，更反控兩女，要求兩人賠償損失。

伊東純也（右）相隔7個月才再度為日本代表隊上陣。（Getty Images）

這場日本對中國的世界盃外圍賽，是伊東純也近7個月來首度入選日本代表隊，他賽前已表示雖然事情並未結束（指仍在爭取賠償），但在法甲蘭斯效力的他，表示在法國得以非常專注足球，「回到法國後，過着平靜、沒有壓力的生活，我也很少看網上消息，而且擔心也沒用」。

伊東的專注最後也為他的回歸戰帶來好結果，面對下半場崩潰的中國隊，他在63分鐘後備入替，77分鐘就攻入一球，他更為前田大然和久保建英送上助攻，大半年來首次踢國家隊賽事，就交出一入球、兩助攻的優秀表現，賽後也獲主場球迷送上歡呼和掌聲。

伊東純也一回歸便取得入球，獲隊友擁抱。（Getty Images）

伊東純也賽後謙稱，自己的入球省中對手入網，有幸運成份，也指出球迷的反應令他更有動力：「球迷的歡呼令我更有動力、也很開心，入球後想慶祝的時候，我已經被隊友包圍了，從影片中看來，後備席上的隊友也很開心，我的隊友、在球場內的所有人都很開心，所以我很榮幸。」談到入球後向看台鞠躬，他說：「這是很自然的事，就像說謝謝」。

說到兩球助攻，他說自己為久保建英助攻時，本來想自己射門，「但建英一直在叫我，一直在大叫『純也、純也、純也』，當我拿到球時已經想要射門了，但他真的叫得很大聲，所以我就決定傳球了。」日本隊9月10日會再赴巴林作客。