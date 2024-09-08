足球熱話｜高普「重返」多蒙特送別昔日功臣　南看台前重溫美夢

高普（Jurgen Klopp）離開利物浦後，至今未有接受新的教職，他周六（7日）重返曾執教7年的多蒙特，在昔日兩大奪冠功臣比薛斯基和巴拉斯塞高斯基的紀念賽出任「主帥」，他的排陣和賽後慶祝，仍然充滿魅力。



多蒙特在2010至2012年兩個球季間，連奪德甲冠軍、在2011/12球季更成為德甲和德國盃雙冠王，比薛斯基和巴拉斯塞高斯基都是當時的主力。雖然兩人已離隊多年，不過多蒙特周六仍為他們舉辦紀念賽，由「比薛斯基隊」對「巴拉斯塞高斯基隊」，高普則出任「巴拉斯塞高斯基隊」的教練。

兩隊陣容中全是多蒙特昔日球星，包括剛離隊的前隊長侯姆斯、蘇保迪、巴里奧斯、辛坦拿、奧禾莫耶拉、米希達利恩、維丹費拿，也不少得目前已成為多蒙特主帥的紐尼沙軒，賽事吸引滿座的逾81000人入場，雙方最終踢成5：4，由高普執教的「巴拉斯塞高斯基隊」勝出。

高普向球迷揮手致意。（Getty Images）

在這場滿是回憶的賽事，高普不忘在賽後跑向南看台，以招牌的揮拳動作帶領球迷慶祝，一個動作便彷彿領球迷重返14年前的美好場面；多蒙特也分享了高普賽前在更衣室「講解」陣容的畫面——只見白板上，高普很潦草地寫下了陣容，圈起了隊中「主角」巴拉斯塞高斯基的名字，寫上「傳球給他」，再在龍門框旁畫上火柴人示意入球，相當歡樂。