英超｜車路士爆班主內鬥　傳兩大股東不和或掀收購戰

英超球會車路士新季起步不算順利，僅得1勝1和1負排在第11位，近日更傳出球會兩大股東不和，雙方都希望全權控制球會，或會影響車路士未來計劃。



2022年5月，托德波里（Todd Boehly）與Hansjörg Wyss及、Mark Walter及美國科技公司Clearlake Capital聯手，以25億英鎊從上任班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）手上收購車路士，之後，波里與Wyss及Walter共同持有38.5%股份；Clearlake Capital則成為最大股東，擁有61.5%股份，但在球會決策權上則與托德波里一方平分。

車路士球會主席是托德波里（右），但實際上最大掌權者是Behdad Eghbali（左）。（Getty Images）

BBC報道指，Clearlake Capital的創始人Behdad Eghbali是目前車路士的最大掌權者，而常在媒體上出現的波里，雖然名義上是「共同班主」、也是球會主席，事實上已退居幕後，體育上的決策主要由Eghbali掌控。然而，托德波里也不滿入主車路士以來的兩年間，不僅在翻新史丹福橋球場上沒有進展，車路士在轉會市場投入極多卻戰績不佳之下，也難以推進球會品牌。

包括BBC、《衛報》、《電訊報》等多間英國媒體，都報道近日車路士兩大股東——即波里率領的財團，與Clearlake Capital爆發不和，彼此都希望能買下對方的股權，以全權控制球會，同時有傳波里雖然將車路士視為自己的長遠計劃，惟若遇上「有說服力的報價」，也會願意出售股份。

車路士在轉會市場上投資極大，惟戰績暫未能反映。（Getty Images）

儘管波里是主席、Clearlake Capital是最大股東，但因雙方的決策權均等，一旦有第三方想收購車路士股份，雙方都有權阻止；同時間，合約也訂明目前車路士的球會主席一職，每5年會轉換一次，意味波里到2027年也需要下台，若波里想將股份出售予第三方，也需要Clearlake Capital核准，令這場高層內鬥的「戰況」膠着。

自從新班主在2022年入主以來，車路士從管理、球員陣容到主教練一直變化不定，兩年來已易帥3次，也不斷花重金收購球員，今夏大軍名單曾多達42名球員，目前則已削減至36人。英媒指，車路士兩派股東的不和，也令球會翻新史丹福橋球場的計劃遲遲未能展開。