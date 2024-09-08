轉會｜域陀奧森漢當打年齡外借土超　勞資雙方在下一盤更大的棋

隨着歐洲各大聯賽的夏天轉會窗關閉，不少球隊都已確定未來半季的陣容名單。不過有一名球星的動向卻令人摸不着頭腦——不知為何，25歲的域陀奧森漢（Victor Osimhen）竟外借到加拉塔沙雷。

這名尼日利亞射手，前季以26球成為意甲神射手，更助拿玻里時隔33年後重奪意大利頂級聯賽冠軍，當時他一度被傳會被曼聯、車路士等大球會收購，PSG、車路士、沙特球會吉達艾阿里等球會，亦傳在今個夏天有意出手，那為什麼他最終會選擇轉戰土超？



在2022/23助拿玻里奪得意甲冠軍後，面對大球會伸來的橄欖枝，域陀奧森漢未有急於離隊，表明短期目標仍在拿玻里。不過教練史巴利堤（Luciano Spalletti）卻轉往執教意大利國家隊，換帥對這支衛冕球隊帶來一定影響，新球季5戰過後錄2勝2和1負，只排在積分榜第7位。

2022/23球季，域陀奧森漢以聯賽神射手身份助拿玻里奪意甲冠軍。（Getty Images）

然而令人摸不着頭腦的是，拿玻里竟在官方TikTok取笑域陀奧森漢射失十二碼，其經理人隨即發布聲明稱事件不可接受，更指可能循法律途徑追究。至1月時，這名射手在續約後表示有意離隊，拿玻里主席迪勞倫迪爾斯（Aurelio De Laurentiis）亦大方稱球會知道：「我們知道他會去皇家馬德里、巴黎聖日耳門或是英超。」

內訌加上戰績不穩，該季拿玻里經歷三名不同教練，最終戰績與前一季奪冠表現相去甚遠，僅以53分排在第10，是意甲有史以來最差的衛冕戰績。

域陀奧森漢表現亦受影響而下滑，聯賽入球從26下降至15球，到今年夏天干地（Antonio Conte）上任，這名意大利教頭明確表示希望引入盧卡古（Romelu Lukaku），同時又將域陀奧森漢排除在計劃之外，連九號球衣都轉移至盧卡古手中。

干地與愛將盧卡古重聚，同時域陀奧森漢被排除在計劃之外。（Getty Images）

《The Athletics》報道，PSG曾希望在麥巴比離隊後羅致域陀奧森漢，但最終不了了之，BBC指該球會未能與拿玻里就轉會費達成協議。盛傳有意收購這名尼日利亞前鋒的，還有車路士及沙特球會吉達艾阿里（Al Ahli）。

BBC續指，域陀奧森漢與其團隊都滿意吉達艾阿里提出的條件，但拿玻里在最後一刻提高轉會費要求，於是吉達艾阿里選擇了費用較低的艾雲東尼。

艾雲東尼轉投吉達艾阿里，據報周薪高達40萬鎊。（Getty Images）

有趣的是，8月26日，域陀奧森漢經理人Roberto Calenda在X（前稱Twitter）指，域陀奧森漢是拿玻里球員，雙方最近才完成續約：「他創造了歷史，每當有重大報價時（包括今年），我們總是同意球會決定。」

他還指域陀奧森漢是非洲足球先生、金球獎第8名，仍能在歐洲足壇競爭，不需遠走沙特，希望外界給予尊重。考慮到吉達艾阿里給予艾雲東尼40萬鎊周薪，或許域陀奧森漢不願離開歐洲才是轉會破裂的主要原因。

車路士方面，該名尼日利亞射手希望獲得較高薪酬，The Athletics指「藍軍」給予域陀奧森漢「7種不同的薪酬結構」，但雙方仍未能達成共識。報道未有表明實際數字，但相信受制英超的財政公平條例。

據報道，車路士與域陀奧森漢未能就薪酬達成共識。（Getty Images）

於是截止日期過去，域陀奧森漢的可去之處不多，最終選擇外借到加拉塔沙雷——但為什麼是土超的加拉塔沙雷呢？

首先土超轉會窗的關閉日期是9月18日，除此之外他幾乎別無選擇；他的偶像杜奧巴曾效力加拉塔沙雷，亦被認為是原因之一。此外，在這間球會他今季仍能參與歐霸，未至於脫離歐洲賽事。

土耳其體育記者Levent Tüzemen在當地著名體育媒體A Spor節目上透露，域陀奧森漢的合約中存在一條特別的違約條款。

域陀奧森漢外借到加拉塔沙雷，相信讓不少人意外。（加拉塔沙雷X）

首先是他的違約金將由1.3歐元鎊降至7500萬鎊，然後域陀奧森漢在合約中列出10間球會，當他們報價時，他便會在1月轉會窗離隊，這條件被加拉塔沙雷及拿玻里接受。英國《衛報》亦有類似報道。

簡單而言，即是域陀奧森漢與拿玻里關係破裂後，已確定無法在今季獲出場機會，但在各大聯賽轉會截止日前又無法落實交易，於是加拉塔沙雷便成為暫時的避風港，得到一名出色射手效力，域陀奧森漢能獲得出場機會，拿玻里也能靜待下個轉會窗，以較佳價格出售這名前鋒。