巴黎殘奧｜活特賀爾400米封王　與金牌妻子擁吻重演奧運浪漫一幕

早前的巴黎奧運經典畫面不少，若說到最浪漫一幕，相信不少人都會想起美國女子跳遠選手泰拉戴維絲（Tara Davis-Woodhall），奪金後到場邊與丈夫活特賀爾（Hunter Woodhall）深情擁抱。

這次殘奧兩人角色互換，活特賀爾在T63級男子400米決賽以第一名衝線，隨後他即與看台上的妻子擁吻，這對田徑界「神雕俠侶」更在鏡頭前，同時展示他們那得來不易的金牌。



泰拉戴維絲在奧運奪金後，活特賀爾亦受到外界關注。他出生11個月後便需將兩邊小腿切除，更因此受同學欺凌，但活特賀爾成長期間愛上跑步，因而成為一名田徑運動員。妻子在今屆奧運奪金圓夢，外界亦期望活特賀爾能在今屆殘奧封王，與泰拉成為跨越奧運與殘奧的金牌夫妻。

不過在周二的T64級100米決賽中，活特賀爾只獲第6名，他為此頗為失落，但認為已比東京殘奧時進步不少，「我可能沒有贏，但我奮戰了，並參與了我還不是特別適應的比賽。面對失敗總是很難，但我十分感恩」。

同時帶着失落與戰意前往T62級400米項目，活特賀爾在決賽跑出46.36秒，力壓德國的Johannes Floors及荷蘭的Olivier Hendriks奪金。衝線後，他與看台上觀戰的妻子擁吻慶祝，重演巴黎奧運經典一幕。

這名25歲的美國跑手今次是第三次參加殘奧，終圓金牌夢想，他形容上了寶貴一課：「我學會懷抱遠大夢想，然後盡你所能，你永遠不知道之後會發生什麼。我十分渴望得到它（金牌）。」不過被問到與妻子一同贏得金牌有何感受時，他開玩笑稱「仍在等待醒來」。

活特賀爾感謝妻子泰拉：「我相信自己能夠做到——泰拉教導我不少，其中之一是自我肯定以及日記的力量，我曾在日記寫下『我將成為殘奧冠軍』，如今願望成真。」

活特賀爾奪金後，與看台上觀戰的妻子泰拉擁吻，重演巴黎奧運經典一幕。（Getty Images）

兩人從7年前相遇起便迅速墮入愛河，泰拉未有介意活特賀爾的身體殘疾，活特賀爾也在她陷入抑鬱時成為其精神支柱，這對伴侶多年來互相扶持走到今天，終於成為奧運及殘奧的金牌夫妻。

當站在頒獎台上看着星條旗在國歌中緩緩升起，活特賀爾激動地淚流滿面。「我每天都跟泰拉一起進餐、一起訓練、一起恢復。我也有一支出色的團隊，正是因為有這些人，讓一切（辛苦）都變得值得。」