港足｜安永佳連續兩場入球　港足逼和斐濟奪三角賽冠軍

香港足球代表隊連日在斐濟出戰三角賽，早前以3:0擊敗所羅門群島後，周日鬥東道主斐濟決勝負，最終捧起獎盃。



港足在斐濟三角賽首戰以3：0擊敗世界排名141的所羅門群島，香港時間周日上午再戰排名153的東道主斐濟。儘管斐濟排名較所羅門群島低，但絕對不易應付，18分鐘，斐濟一次快速反擊，6號球員鄧恩發揮速度中路快放，他入禁區後起腳被葉鴻輝撲出不遠，23號的拿特尼佳隨即以插水式頭槌補中，打開紀錄。

潘沛軒為港足上陣鬥斐濟。（香港足總提供）

港隊下半場末段受壓之下，終在76分鐘憑一次右路攻勢扳平比數，黃威在底線前回傳予禁區內的安永佳，這名港足射手控定後射地波入網，最終兩軍戰成1：1。

港隊與斐濟踢畢兩場後，各得1勝1和，但由於斐濟早前對所羅門群島，只能以1：0獲勝，對所羅門群島贏3：0的港隊憑較佳對賽奪得冠軍，圓滿結束今次集訓之旅。

安永佳在斐濟三角賽兩場均有入球。（香港足總提供）

港足主帥盧斯爾賽後表示：「我們的主要目標是要贏得今次賽事，第一場（對所羅門群島）比賽較易應付，但今日一戰較難踢。」他指斐濟踢得很有侵略性，「我們需不停對抗，本身以為來到斐濟會踢得較輕鬆，但今日絕對不易踢，我們必須展現出強大的心態去對抗對手。最終結果不錯，也獲得了經驗，有助未來面對同類對手。」港足完成一連兩場熱身賽後，將在周一返港，預計下午抵港。