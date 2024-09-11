世界盃亞洲區外圍賽｜日本作客5:0大勝巴林　韓媒讚「輾壓亞洲」

世界盃亞洲區外圍賽第三輪A組，日本隊作客巴林，再贏一場5:0，連同上場主場7:0大勝中國，兩場合共入12球失零球，連韓國媒體也指日本隊的水平「輾壓全亞洲」。



世界排名18的日本作客排名80的巴林踢得相當主動，9分鐘已有堂安律走對手身後剷射中柱彈出；到34分鐘，巴林球員禁區內落地攔截時犯手球，日本獲得十二碼，上田綺世主射入網，「藍武士」慼這個入球上半場領先1:0。

下半場展開僅兩分鐘，日本又憑一次禁區內的精彩組織，由上田綺世射入個人今場第二球，巴林防線也開始崩潰，4分鐘內遭守田英正連入兩球，加上小川航基81分鐘入球，日本5:0大勝巴林，以兩場入12球、失零球的姿態排在榜首。

日本隊在世界盃外圍賽輾壓其他亞洲球隊。（路透社）

同日，另一亞洲勁旅、排名23的韓國經歷上仗主場1:1賽和巴勒斯坦後，在A組第二場賽事作客3:1擊敗排名76的阿曼，取得洪明甫回歸掌帥印後首場勝仗，當中黃喜燦、孫興慜和周敏圭各入一球。

不過，韓國隊一直踢得不算太有說服力，尤其前線上雖然有幾位球星壓陣，卻往往未能做出流暢的入球，日本隊的強大令韓媒也感嘆，當中《朝鮮日報》寫道：「我們夢想中的足球，日本做到了……7:0和5:0，輾壓其他亞洲對手。」

日本球員外流歐洲高水平聯賽者眾，代表隊兵源非常豐富，（路透社）

報道續指出，日本隊近5場世界盃外圍賽，一共攻入25球而且沒有失球，加上世盃外第三輪兩場賽事攻入的12球，分別來自9名球員，包括南野托實、久保建英、伊東純也、三笘薰、遠藤航、前田大然、上田綺世、守田英正、小川航基。

韓國隊面對實較弱的阿曼，取得世盃外第三輪首勝。（路透社）

相比之下，韓國隊近5場雖然成績不差，4勝1和、入13球失1球，但跟日本隊比較，明顯依賴孫興慜、李剛仁、黃喜燦，整體場上表現、入球能力和陣容深度都明顯有差距，《朝鮮日報》續寫道：「我國代表隊很依賴三名來自高水平聯賽的球員，若他們表現不穩定，比賽就變得很難踢，例如對巴勒斯坦時，孫興慜浪費了兩次入球機會，就贏不到波，而對阿曼，孫興慜表現好，所以贏3:1；在防守方面，日本隊也沒有給對手機會，而韓國隊的後防組織則令人失望。」

報道最後總結道，雖然韓國隊未能晉級世界盃決賽周的機會很低，「但韓國的目標不僅是打入決賽周，而日本隊已走得這麼遠，我們也難免會妒忌。」