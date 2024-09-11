歐國聯卡斯利領英格蘭連勝「坐正」呼聲高　卡尼談與修夫基的分別

歐國聯B2組賽事，英格蘭憑哈利卡尼（Harry Kane）梅開二度，主場以2：0擊敗芬蘭。看守領隊卡斯利（Lee Carsley）上任後獲二連勝，英國廣播公司（BBC）認為他大機會「轉正」，成為「三獅軍團」主帥。



哈利卡尼第100場國家隊上陣，以個人梅開二度作結。（路透社）

哈利卡尼下半場梅開二度 英格蘭2：0挫芬蘭

今仗面對芬蘭，牌面明顯較強的英格蘭佔據絕對優勢，全場控球率為79比21，芬蘭全場沒有一次攻門命中。不過英格蘭至下半場才將場上優勢轉化為入球，哈利卡尼第57分鐘在禁區頂接應阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）妙傳，擺過對方後衛後勁射入網。

哈利卡尼今場是個人第100次代表英格蘭上陣，第76分鐘他在禁區內將馬杜基（Noni Madueke）的傳中送入網窩，助三獅軍團以2：0勝出。繼上場戰勝愛爾蘭後，卡斯利以暫代領隊身份再獲一場勝仗。

阿諾特今場在右路非常活躍。（路透社）

卡斯利為「坐正」再添籌碼

卡斯利與前任領隊修夫基（Gareth Southgate）一樣，同為英格蘭U21主帥晉升至一隊，雖早前明示拒唱英國國歌曾引來不少爭議，但這場勝仗後，英國權威媒體BBC形容他已「留下印記（put his stamp on）」，並指他為正式接任修夫基帥位增加說服力。

這兩場對手固然都非強敵，不過英格蘭在歐國盃過後陣容亦有一定殘缺，比寧咸、科頓等主力都因傷病缺陣。卡斯利其中最為外界稱讚一處，是他能好好利用阿歷山大阿諾特的創造力。這名教頭未有效仿修夫基此前做法讓阿諾特改踢中場，這名右閘近兩場在Sofascore的評分都為全場第二，上場創造2次黃金機會（Big chances）、先開紀錄的一球也是歸功他的精準長傳下創造出來的攻勢，今場更貢獻1次助攻。

卡斯利「坐正」機會大增，不過他本人則回答得相當保守。（Getty Images）

哈利卡尼大談卡斯利與修夫基不同之處

賽後受訪時，卡斯利直言對新職位仍需時適應：「我肯定仍未習慣，跳出『舒適圈』，這是趟很愉快的旅程，但我們要確保每天交出高水準。」他慶幸球隊獲得兩場不錯賽果，之後便要在此基礎上再接再厲。

哈利卡尼稱讚卡斯利活力充沛，言語中亦暗示他與修夫基不同之處：「關於比賽方面，他談及許多關於自由及態度的話題，還有進攻、在無球狀態下為其他球隊造成威脅。近兩場我們都做得很好。」他承認卡斯利還有進步空間，但認為對這名教頭而言，這是一個好開始。

卡斯利向BBC電台表示，「如你能想像，這是個考驗。不止對我本人，還有餘下所有職員。我們必須展示能力，能夠執行嘗試在做的事情，能夠將理念落實。球員對我們的要求，有非常之好的反應。」當被問到這是否意味他「想要這份工」，他回應說：「我絕對不會這麼說，我為現況感到十分放鬆，我必須做好這份工作。」

三獅軍團現時排在歐國聯B2組次名，下輪將硬碰同樣兩戰全勝的榜首球隊希臘。英格蘭未來兩場比賽都在10月，若下月再取兩場勝仗，相信卡斯利帥位將「十拿九穩」。