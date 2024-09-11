國足連敗｜伊雲高域領軍表現引眾怒　內媒曝仍未被辭退最大原因

世界盃亞洲區外圍賽第三圈C組，中國在早段領先及多踢一人大好形勢下，1：2遭沙特阿拉伯末段絕殺反勝，內地球迷極度不滿，網上充斥解僱主帥伊雲高域（Branko Ivanković，又譯：伊萬科維奇）的聲音。

上場遭日本大炒7：0，今場又在「夢幻開局」下被逆轉，伊雲高域賽後拒絕辭職，有內地媒體透露，若國足主動辭退這名克羅地亞教頭，將要賠償其9個月薪酬。



早段領先一球及多踢一人情況下，國足最終遭沙特反勝。（新華社）

賽後全場球迷齊聲高喊「伊萬下課」

國足今場第14分鐘憑沙特烏龍球先拔頭籌，5分鐘後對手中場穆罕默德簡奴（Mohamed Kanno）領紅被逐。然而多踢一人的國足未有主動進攻，第39分鐘被追和後，再於完場前被絕殺，世盃外晉級第三圈後兩連敗，內地球迷對上任半年的主帥伊雲高域似乎已失去耐性。

內媒《新黃河．濟南時報》指，賽後全場球迷齊聲高喊「伊萬下課（註：在內地意思為被解僱）」；賽後記者會上有媒體問伊雲高域本人會否離職，更傳現場響起掌聲。

賽後被直接問到會不會「下課」，伊雲高域表示「不應由我回答」。（新華社）

為何伊雲高域仍未被解僱？

微博及內地媒體「懂球帝」上，同樣不少要求「伊萬下課」聲音。不過伊雲高域對「是不是會選擇下課」的回答，是「這個問題不應該由我回答」，明示不會主動辭職——那在如此大的輿論壓力之下，為何伊雲高域仍未被解僱？

內媒《澎湃新聞》指，國足晉級世盃外亞洲區18強，即第三圈賽事後，伊雲高域的合約已自動續約至明年6月，若現在將其解僱，中國足協須賠償他9個月左右的薪酬。內地著名體育記者趙震此前報道，伊雲高域年薪為100萬歐元（約861萬港元），若按9個月計算，即賠償金額約75萬歐元（約646萬港元）。

此外，亦有人指出國足頻頻失利，教練並非唯一因素，球員質素亦應被關注。事實上，國足近10年已任命9名主帥，幾乎是一年一帥。不過內地官媒《人民日報》賽後撰文，指伊雲高域「臨場指揮難辭其咎，一將無能累死三軍」，這種情況下，恐怕其帥位亦難以坐穩。

連官媒《人民日報》亦發聲嚴厲批評，伊雲高域帥位恐怕不穩。（新華社）

記者會上推卸責任

國足今場兩次失球都源於角球，上場對日本失的第一球亦是角球，伊雲高域執教國足的角球防守因而備受詬病。被問到相關安排時，伊雲高域卻指角球是沙特強項：「角球的前點有球員防守安排，前點是李磊的，但這並不是哪個球員的錯。角球戰術是他們傳統的得分方式，他們還是很擅長，這的確是對方成功的戰術安排。」

諷刺的是，另一邊廂沙特主文仙尼（Roberto Mancini）卻指在角球戰術上沒有針對性部署：「我們只是在比賽中盡可能地嘗試，球員表現很精彩，但我們沒有對中國進行針對性安排。」