國足連敗｜武磊「單刀滑倒」引熱議　賽前網民曾指大雨有利國足

世界盃亞洲區外圍賽第三圈，中國迎戰沙特阿拉伯一戰萬眾矚目，最終國足在「夢幻開局」下，遭沙特以2：1絕殺反勝。主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）因而被大肆抨擊，頭號射手武磊在一次半單刀機會中滑倒，亦成為網民熱議話題。



國足在早段憑沙特的烏龍球領先後，場面反而陷入被動。比賽第28分鐘，中國隊從己方禁區發動反擊，從右路送出過頭長傳，接應的武磊在前方沒有任何防守球員之下衝入禁區，但控定皮球前不慎滑倒，斷送了攻勢。

武磊在第28分鐘一次反擊良機中滑倒。（微博）

內地網民都以「武磊單刀滑倒」為話題熱議，加上這名前鋒賽後評分在中國隊排名倒數第2，因而被取笑「經典拜年突破」、「這就是中超身價最高球星」、「不可惜，這是他的正常水平」、「單刀追球狗啃屎，真服了，這就是咱的大腿」。

武磊這次跌倒備受熱議。（新華社）

不過當時他位置較側，不算是常見射門位置，防守球員亦追至附近逼使他減速，因此難以「單刀」來形容，但確實是一次較佳進攻機會。而且之後能見到武磊撿起草皮時，球場上確實有多處凹凸不平，證明當時場地條件不佳，因此亦有網民為他今次滑倒平反。

內地網民賽前稱「大雨對沙特不利」

有趣的是，今場賽前便有天氣報告指大連當日會下大雨，當時不少內地網民都認為，大雨對實力及技術較佳的沙特不利，因此形容這個為「利好消息」。

能看到大雨之下，場地條件確實不佳。（微博影片截圖）

這場比賽開始時確實下起了大雨，網民還笑稱「眾所周知，沙特阿拉伯當地不怎麼下雨」，自然不適應雨戰。至沙特在19分鐘因紅牌踢少一人，有人指國足此戰「集合天時（大雨）、地利（主場）及人和（對手踢少一人），結果還是輸1：2。」

大雨及場地條件不佳，確實導致沙特球員也經常在球場上滑倒，但也導致了武磊這次失機，最後國足也未能把握「天時地利人和」，在主場保住顏面。