中國對沙特阿拉伯今晚8時大連舉行　港台電視32免費直播　附連結

中國對沙特阿拉伯的世界盃外圍賽今晚8時舉行，港台電視32將會免費直播。港台取得今屆世界盃外圍賽亞洲區的獨家播映權，邀請到李健和、梁冠聰、劉舜文及張志德擔任評述員。中國對沙特阿拉伯以外，港台電視32還會在今晚深夜直播科威特對伊拉克。



港台電視網上直播連結

世界盃外圍賽亞洲區C組，上場以0：7慘負日本腳下的國足，將於今（10日）晚8時在大連主場對沙特阿拉伯。香港觀眾比內地的有福，可以免費觀看這場中國對沙特阿拉伯的比賽。比賽在晚上8時開波，港台電視32由晚上7時45分起直播。

在內地，據報因為版權費過高問題，央視不會直播世界盃外圍賽亞洲區18強賽，相關比賽由愛奇藝收費直播。央視表示：「我台在談判過程中，雖經反復爭取，但對方報價仍極度畸高。總台作為國家廣播電視台，秉承國家利益至上的原則，堅決抵制境內外資本攪亂體育版權市場的行為。」