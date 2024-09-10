中國對沙特阿拉伯｜主帥盼走出低谷　王大雷：不讓全國人民再失望

中國對沙特阿拉伯的世界盃外圍賽今（10日）晚8時舉行，國足主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）及門將王大雷昨日出席記者會。35歲的王大雷表示，今場對沙特的目標是踢好比賽，不讓全國人民再次失望。上場外圍賽，國足作客以0：7大敗於日本腳下，震驚全國。



王大雷上場正選把關，對日本失了7球。（新華社）

王大雷表示要放下上場的失利，提起精神。（新華社）

對於世界盃外圍賽亞洲區18強賽首輪以0：7慘敗在日本腳下，王大雷昨日在記者會上說：「坐在這裏面對大家，說實話有些羞愧。作為一名老隊員，作為門將，我也有責任。我們要有更多的動力去面對後面的比賽，球迷們在酒店給我們加油，現在也看到了這麼多的媒體朋友，大家都在惦記着我們，還是很感動的。這兩天在主教練的幫助下，大家從上一場比賽的陰霾中走了出來，希望明天是一場精彩的比賽。」

國足今晚8時會出戰第二輪比賽，在大連主場對沙特阿拉伯。

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王大雷表示不能再讓全國人民失望。（新華社）

王大雷透露，作為陣中老將，他跟武磊都有鼓勵年輕球員保持信心，提起精神，忘記上場對日本的失利。他說：「教練組也跟年輕球員做了一些交流，希望大家都能儘快放下這場失利，把明天的比賽踢好，不讓全國人民再次失望，把精氣神踢出來。」

國足主帥伊雲高域（中）與門將王大雷（右）出席賽前記者會。（新華社）

國足主帥伊雲高域表示要盡快恢復狀態，走出大敗的低谷，他說：「上一場比賽大比分失利，在足球比賽中確實不常見，我們將儘快恢復狀態，走出低谷，迎接後面的比賽。18強賽抽籤的時候我就知道這個組很難踢，前三個對手都是世界盃常客，我們要打起精神，巴林和印尼的實力都不容小覷，我們絕不能放鬆。希望用一場精彩的比賽回報球迷。」