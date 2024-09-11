國足換帥陷「地獄循環」　納比後愈換愈差　近10年8教練大多失敗

振興國足是否球壇最困難的任務？國足最近接連輸波後，上任約半年的主教練伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）備受下台壓力。

自納比（Marcello Lippi）後，國足陷入不見希望的換帥循環之中。由李鐵到李霄鵬，由恩高域（Aleksandar Jankovic，內地譯揚科維奇）到伊雲高域，國足離重返世界盃決賽周的夢愈來愈遠，成績愈換愈差。



被日本大炒7：0後，伊雲高域的帥位已經危危乎。（新華社）

佩連（法國、2014-2016）：世盃外兩和港隊

在近10年，有8個人曾掌國足帥印，3位是本土教練，5位是來自歐洲的主帥。在10年前的今日，時任國足主帥是來自法國的佩連（Alain Perrin）。香港球迷對佩連最難忘的是，在2015年的世界盃外圍賽，由他帶領的國足兩鬥港隊皆踢成0：0。佩連在2016年離開後，由高洪波接手。

10年前執教國足的是佩連。（Getty Images）

高洪波（中國、2016）：12強賽開局不順

在高洪波領軍下，國足的4場世盃外亞洲區第三圈12強賽1和3負。2016年10月，世界冠軍級主帥納比，接替高洪波擔任國足主教練。

在納比上任後，國足在後6場12強賽獲得3勝2和1負，贏過韓國、烏茲別克及卡塔爾。

高洪波之後接替佩連。（Getty Images）

納比是國足有史以來最具份量及級數的主教練。（Getty Images）

納比（意大利、2016-2019）：為中國足球帶來希望

儘管國足以12分排小組第5名，未能晉級俄羅斯世界盃決賽周，但球迷看到進步及希望。國足離直接晉級的小組次名韓國只差3分，離獲得附加賽席位的敍利亞僅少1分。

那一年，國足雖然已非亞洲一線，但那支國足仍有力擊敗亞洲的一流勁旅。當時普遍的輿論認為，若果早兩個月請納比，國足會不會有機會入決賽周？那個時候，相信是近年國足最令人有希望的一刻。

納比帶領的國足，一度令人見到希望。（Getty Images）

簡拿華路（意大利、2019）：純粹過客

2019年亞洲盃，納比的國足8強止步，其後由納比「徒弟」簡拿華路（Fabio Cannavaro）試工兩場，結果在中國盃對泰國及烏茲別克兩戰皆北，納比只好重掌帥印，教到下半年，在世界盃外圍賽不敵敍利亞後辭職，結束教練生涯，有點高開低走的味道。

簡拿華路只是過客。（Getty Images）

李鐵（中國、2019-2021）：身在獄中

國足選帥向來是重複華帥到洋帥、洋帥到華帥的循環。華帥教不好，那就試外國教練，當外國教練的成績未如預期，又覺得不如請本地教練更實際。納比後，國足由李鐵執掌帥印。李鐵那時的身分亦令人期待，一來他是國家隊名宿，二來他在納比身邊做過多年助教。在2019年東亞盃，李鐵率國足小負日本及韓國，並贏到香港，表現正常，獲長期聘用。

李鐵曾經是國足主帥。（Getty Images）

經過疫情的球壇停擺後，李鐵領國足在2021年參加世界盃外圍賽，在第三圈12強賽成績未如理想，遠在納比之下。國足6戰僅得5分，只贏到越南，排小組尾二，晉級決賽周只餘數字上可能。李鐵被指排陣差，多次收起入籍兵。李鐵在最後一場執教的比賽，2021年11月賽和澳洲後，更加在記者會上大吐苦水，用超過半小時回擊輿論。

李鐵因貪腐案已身陷獄中。（Getty Images）

李霄鵬（中國、2021-2022）：成績慘淡一場不勝

李鐵下台後，中國足協宣布由另一名宿李霄鵬接手，結果成績更慘淡，在2022年初的4場外圍賽不勝，負日本、越南及阿曼，賽和沙特阿拉伯，其中在年初一作客負越南負1：3，令球迷相當失望。國足最後10戰得6分，排小組尾二，比直接晉級決賽周的次名日本少16分。李霄鵬可說是近年最失敗的主帥，執教了大約3個月，勝率為0%。

李霄鵬的「代表作」是年初一輸越南。（Getty Images）

恩高域（塞爾維亞、2022-2024）：亞洲盃不勝出局

華帥不可靠，國足便轉投洋帥懷抱，提拔中國U23教練恩高域，帶隊出戰2022年東亞盃，負韓國、和日本、贏香港，備戰亞洲盃及世界盃外圍賽。在今年初的亞洲盃，恩高域的國足令人失望，分組賽不勝，賽和塔吉克及黎巴嫩，不敵卡塔爾，未能晉級淘汰賽。比起之前一屆納比帶到入8強負伊朗，國足在亞洲盃的表現大幅退步。最終，來自塞爾維亞的恩高域黯然下台。

伊雲高域（左）出席記者會。（新華社）

伊雲高域（克羅地亞、2024-）：遭日本大炒7：0

接替恩高域的是克羅地亞教練伊雲高域，他教過阿曼及伊朗，亦教過中超的山東魯能。在世界盃亞洲區外圍賽次圈，伊雲高域首度掌帥印，作客賽和新加坡2：2，之後回到主場總算以4：1贏到新加坡，這是他上任後暫時唯一一場勝仗。由於對新加坡失分，令國足有出局危機，在和泰國及負韓國後，國足與泰國同樣6戰得8分，憑對賽成績得次名，與榜首韓國攜手晉級。

伊雲高域今年初上任國足主帥，很快就面對下台壓力。（新華社）

在世界盃亞洲區外圍賽第三圈18強賽，國足頭兩場皆負，先作客日本遭大炒7：0，之後主場對沙特阿拉伯在領先1球兼對手有球員被逐下，以1：2落敗。伊雲高域被視為國足成績低迷的頭號罪人，球迷及輿論都認為他要問責下台。伊雲高域上任後6場得1勝2和3負，在「後納比時代」的主帥中，僅好過零勝率的簡拿華路及李霄鵬。

伊雲高域執教國足以來，暫時只贏過新加坡一場。（新華社）

回顧近年國足的主帥與成績，這支球隊深陷一個不斷下沉的漩渦，愈換愈差，愈踢愈沉，由世盃外到亞洲盃的表現皆向下。目前，這個趨勢未見有變。若果不斷換帥也不能解決，那就該想一想是教練的問題，抑或是其他深層次問題。