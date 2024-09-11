羽毛球香港賽｜馬子雪挫盧善恩首晉闖次圈　冀以表現回應支持者

「Saloni加油！Happy加油！」

紅館看台傳來為兩名香港羽毛球女將的打氣聲音，盧善恩與馬子雪在香港羽毛球公開賽女單首圈碰頭，年紀相若的兩人從小已常常交手，加上是港隊隊友，互相熟知對方打法，今仗力戰打足三局，結果由首度出戰香港賽的馬子雪，力克早前打完巴黎奧運的隊友晉級。



馬子雪首度出戰香港賽。（趙子晉攝）

香港羽毛球公開賽次日上演「港隊內鬥」，巴黎奧運女單代表盧善恩與另一港將馬子雪（Saloni Samirbhai Mehta）爭晉級。兩人年紀只差一歲，加上平時練習都不時對打，過往也曾經兩度在國際賽交手，二人各取一勝，因為互相熟知對方打法，今仗經常出現多板的來回球。

兩名港將今仗同樣受限於場地的風向，當她們在順風場區時打得甚為吃力，首局盧善恩曾經在中段連失7分，首局先輸14：21。換邊後，馬子雪同樣未能適應場區的風勢，頻頻失誤，第二局上半局曾經連失11分，即使下半局掌握風向後，仍然以9：21落敗，雙方局數打成1：1。

戰至決勝局，先在順風一方的盧善恩先落後5：11，馬子雪換邊後減少失誤，順利拉開比分至20：13。距離晉級只差一步，馬子雪連失4分，但仍然以21：17拿下決勝局，明日將與日本的5號種子大堀彩爭奪8強席位。

在順風場區，兩名港將都打得吃力。（趙子晉攝）

即使馬子雪了解盧善恩的打法，但她今仗卻沒有太多的對策，她只希望做好自己，「今場拉鋸很多，大家都未能輕易取分，我與Happy（盧善恩）年紀相近、競爭頗大，但今仗我只是專注在自己身上，做好自己就可以，畢竟Happy排名比我高、曾經出戰奧運，相信她的壓力定比我大，我只要盡力打就可以。」

馬子雪次局開段連失11分，Saloni坦言因為順風而難控制，當時更加一片空白而緊張起來，幸好及時調整心態。

馬子雪擊敗隊友，取得香港賽正賽首勝。（趙子晉攝）

馬子雪今年首度參加香港賽，先在昨日的外圍賽擊敗烏克蘭球手，如今擊敗隊友躋身次圈，馬子雪希望以表現回應熱烈的球迷，「紅館的熾熱氣氛是我生涯未感受過的，好多球迷、好多觀眾支持我們，我都十分期待今次賽事，好想有好表現，想為支持我的人感驕傲。」今場亦是馬子雪生涯第一次在世界羽聯500級別的正賽贏波，她笑言仍未消化到勝仗，不論任何階段，她都是同樣想贏。