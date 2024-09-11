羽毛球香港賽｜戴資穎輕鬆過關　膝傷影響深遠：隨時做好退役準備

中華台北「球后」戴資穎一直受膝傷困擾，上星期的台北公開賽主場出擊，意外地8強止步，「小戴」賽後說：「不斷提醒自己，不能再受傷了。」

戴資穎沒有宣布退出香港公開賽，她的名字一直在官方籤表中出現，但外界對她是否出戰香港賽仍然存疑。直至今晚（11日），戴資穎在紅館亮相，面對從外圍賽晉級的美國球手羅絲莉（Isabelle Rusli），僅花24分鐘輕鬆過關。



戴資穎以香港公開賽頭號種子身份亮相。（梁鵬威攝）

香港羽毛球公開賽第二日，除了「鄧謝配」、李卓耀等港將外，台灣球后戴資穎同樣是焦點球手。小戴以頭號種子身份亮相，面對世界排名227位的美國球手羅絲莉，即使被編排在旁邊的三號場，戴資穎的打氣聲一樣熱烈，與主場的香港球手不相伯仲，不少球迷攜同小戴的手幅，「小戴加油」的打氣聲不斷。

紅館不乏戴資穎的球迷。（趙子晉攝）

戴資穎負傷上陣，今仗在場上移動看似問題不大，更少有地在場上露出笑容。面對世界排名相差223位的對手，畢竟實力有一段距離，小戴打得頗為輕鬆。即使戴資穎移動速度不高，但羅絲莉的回球質素不足以威脅戴資穎，她不時交出精彩的短波，瀟灑依然。

戴資穎未受太大壓力，直落兩局21：10及21：12過關，僅花24分鐘極速獲勝。戴資穎下圈再鬥印尼球手華達妮（Putri Kusuma Wardani），重演上周台北公開賽的戲碼，小戴力爭報回一敗之仇。

面對世界排名相差逾200位的球手，戴資穎輕鬆取勝。（梁鵬威攝）

當戴資穎獲勝後，全場香港球迷報以熱烈的掌聲，小戴以招牌的雙手合十再鞠躬致意。「好高興看到如此多香港球迷，差不多坐到頂，差不多坐滿了吧！很感謝香港球迷的支持。」除了場上的支持，戴資穎透露香港的熱情球迷延至場外，「我從離開酒店起，已有不少球迷一直跟我說加油。」

戴資穎自去年年底至今，飽受膝傷困擾，縱然今場贏波，她直言「狀態沒有很好」，一直陷入兩難的狀態，「這大半年我的身體狀況麻麻，在場上的起伏很大，我不再可以隨心所欲地做到自己想做的事，或以自己享受的方式打球，我近期一直嘗試處理這個兩難。」

戴資穎被問及傷勢時，無奈地表示已作最壞的打算，「我隨時已做好退役的準備，現時都只是見步行步，能打就打，（因為傷患）現時沒有辦法拼冠軍，衡量自己（身體）就好了。」