香港羽毛球公開賽2024賽程　巴黎奧運女雙楊雅婷楊霈霖首日登場

香港羽毛球公開賽2024今日（10日）起一連六天於香港體育館舉行。首日賽事早上9時展開，首節以外圍賽為主，下午4時起展開的第二節則是男雙和女雙正賽，巴黎奧運女雙港隊代表楊雅婷/楊霈霖將會登場。



香港羽毛球公開賽2024｜香港隊9月10日賽程

外圍賽 早上9時起展開

混雙 劉廣珩/鄭宇倢（中華台北） Vs 洪魁駿/曾曉昕（香港）

混雙 楊盛才/呂樂樂（香港） Vs 邱相榤/林芝昀（中華台北）

男雙 洪魁駿/呂俊瑋（香港） Vs Vaibhaav / Ashith SURYA（印度）

混雙 鄒軒朗/梁詩樂（香港） Vs 鄧志輝/梁悅儀（香港）

女單 楊芯宜（香港） Vs 梁珈穎（香港）

男雙 鄒軒朗/鄧志輝（香港） Vs 劉廣珩/楊博涵（中華台北）

男單 陳延澤（香港） Vs Jhonatan WU ZHENG（越南）

正賽 下午4時起展開

女雙32強 梁悅儀/吳詠瑢（香港） Vs 詹又蓁/林芷均（中華台北）

男雙32強 金基正/金沙朗（韓國） Vs 羅卓謙/楊盛才（香港）

女雙32強 呂樂樂/曾曉昕 Vs 胡綾芳/鄭宇倢（中華台北）

女雙32強 楊雅婷/楊霈霖（香港） Vs 李幽琳/申昇瓚（韓國）

女雙32強 范嘉茵/尤漫瑩（香港） Vs Jacqueline CHEUNG/Catherine CHOI（加拿大）