香港羽毛球公開賽2024賽程　巴黎奧運女雙楊雅婷楊霈霖首日登場

香港羽毛球公開賽2024今日(10日)起一連六天於香港體育館舉行。首日賽事早上9時展開,首節以外圍賽為主,下午4時起展開的第二節則是男雙和女雙正賽,巴黎奧運女雙港隊代表楊雅婷/楊霈霖將會登場。



香港羽毛球公開賽2024|香港隊9月10日賽程

外圍賽 早上9時起展開

混雙 劉廣珩/鄭宇倢(中華台北) Vs 洪魁駿/曾曉昕(香港)

混雙 楊盛才/呂樂樂(香港) Vs 邱相榤/林芝昀(中華台北)

男雙 洪魁駿/呂俊瑋(香港) Vs Vaibhaav / Ashith SURYA(印度)

混雙 鄒軒朗/梁詩樂(香港) Vs 鄧志輝/梁悅儀(香港)

女單 楊芯宜(香港) Vs 梁珈穎(香港)

男雙 鄒軒朗/鄧志輝(香港) Vs 劉廣珩/楊博涵(中華台北)

男單 陳延澤(香港) Vs Jhonatan WU ZHENG(越南)

正賽 下午4時起展開

女雙32強 梁悅儀/吳詠瑢(香港) Vs 詹又蓁/林芷均(中華台北)

男雙32強 金基正/金沙朗(韓國) Vs 羅卓謙/楊盛才(香港)

女雙32強 呂樂樂/曾曉昕 Vs 胡綾芳/鄭宇倢(中華台北)

女雙32強 楊雅婷/楊霈霖(香港) Vs 李幽琳/申昇瓚(韓國)

女雙32強 范嘉茵/尤漫瑩(香港) Vs Jacqueline CHEUNG/Catherine CHOI(加拿大)