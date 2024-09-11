羽毛球香港賽｜紅館風大港將表現飄忽　伍家朗：應對是比賽一部分

香港羽毛球公開賽第二日，不少單局出現大比數的比分，港將馬子雪曾經單局連失11分、伍家朗面對安賽龍亦曾單局輸0：9，但陳延澤也試過單局大勝21：4。伍家朗賽後直言紅館的風勢頗大，雖然已經有好轉，但如何應對風勢都是比賽的一部分。



香港公開賽次日賽事的晚間一節，一號場接連四場有港將登場，混雙組合鄧俊文／謝影雪率先登場，直落兩局力克中華台北組合過關，鄧俊文賽後表示紅館的風向要適應，所以早段曾經落後才後來居上。

（梁鵬威攝）

在一號場壓軸登場的伍家朗，首圈面對兩屆奧運金牌得主、香港賽頭號種子安賽龍，這名港將打得吃力，早段已被安賽龍打出一波攻勢、以3：11落後，其後以11：21先輸一局；換邊後，伍家朗站在順風區，開局即失9分，即使他後段急起直追，再輸12：21，直落兩局不敵安賽龍，首圈止步。

伍家朗賽後指球場風勢有點大，「今日（球場）的風勢是大，但比起早前練波已有好轉，已經比較好打。風勢這些環境因素，個個球手都要面對，如何應對也是比賽的一部分。」

安賽龍在奧運成功衛冕後小休，直至香港公開賽復出，今仗進攻銳利，防守同樣如銅牆鐵壁，伍家朗表示今場輸得心服口服，「他（安賽龍）定必是有備以來才參賽，本身已預料今仗是硬仗，他在今仗的殺波是得心應手，我難以抵抗，但難得在主場與奧運金牌選手交手，也算是值得記念的一仗。」

（梁鵬威攝）

25歲港將陳延澤同樣受到紅館的風勢所影響，首圈面對馬來西亞球手梁峻豪，首局意外地大勝21：4，首局對手正是在順風的場區，可惜陳延澤未能延續優勢，其後兩局輸11：21及17：21，力戰三局不敵對手出局。

陳延澤賽後指對方應對風勢比他好，成為今仗的勝負關鍵，「第一局大勝是因為場地（風勢）的優勢，所以沒有把比分看得太重，逆風場區明顯較容易得分，對手在處理不同風勢的經驗較多，今仗做得比我好，所以在最後關頭可以取勝。」

（梁鵬威攝）

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