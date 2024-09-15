F1阿塞拜疆站排位賽｜韋斯達賓爆冷不敵隊友　諾里斯因誤會Q1出局

F1阿塞拜疆大獎賽（巴庫站）周六（14日）上演排位賽，在車手榜排名首兩位的韋斯達賓（Max Verstappen）和諾里斯（Lando Norris）都未能做出佳績，諾里斯Q1出局，「韋少」則是今季首度在排位賽不敵隊友。



今站排位賽，法拉利的陸克萊獲得個人今季第二個頭位，麥拿侖的皮亞斯特利排第二、另一法拉利車手辛斯位列第三。然而，三甲內卻沒有兩位年度冠軍熱門——韋斯達賓和諾里斯的身影。

韋斯達賓今站只排在第6位，反觀隊友佩雷斯排在第4，這是「韋少」今季全季排位賽第一次不敵自己的隊友，也是近33站以來首次在排位對賽中落敗，令人意外。他賽後指出，是戰車設定導致如此結果。

紅牛戰車的戰力被其他車隊追上。（路透社）

「當Q1展開後，我就感覺到車子（比自由練習時）更差了，我們（在排位賽前）做了一些調整，車子變得極為難以控制、也很難預判，這導致入彎和出彎時，車尾有很大跳動。Q2的時候情況相對好一點，但我已經沒法將戰車推到極限，車子轉向過度，這在街道賽不是好事。」

韋斯達賓對於戰車設定使他未能發揮到極限，甚為懊惱。（路透社）

至於上兩站都排頭位的諾里斯，今站卻在Q1因一個誤會而出局，Q1最後階段，諾里斯駕駛其麥拿侖戰車進入賽道最後區段，在他前方的Alpine車手奧干在過彎時尾轆擦牆一度放慢車速，當時賽會短暫出示黃旗（示意減速），其比賽工程師Will Joseph提醒他要收油，惟到諾里斯抵達時，賽會已收回黃旗，意味他其實仍可全速造圈，不過諾里斯也剷上了路壆並收油，最終他只能以第17名衝線。

諾里斯未能延續頭位的走勢。（路透社）

諾里斯賽後坦承運氣不好：「車子很快，我本來在造的圈速應該可以輕鬆排在第2的，但人人都造出了第二個快圈，只得我沒有，所以是我不幸。我還有正賽可以追趕，這（Q1出局）也令我有更多輪胎可以使用，希望正賽有好結果。」諾里斯目前在車手積分榜排第2，落後榜首的韋斯達賓62分，但排位賽的結果，無疑對他追趕「韋少」是一大打擊。

今站排位賽也有其他意外結果，威廉士兩部戰車都打入Q3，上一站開始取代沙根特的新秀高拿賓度（Franco Colapinto）排在第9名，意味他僅花兩站便在F1生涯首度打入Q3，更擊敗排在第10位的隊友艾邦。另外，Alpine車手加斯利本來排在第13名，以Alpine戰車的性能來說算是相當不俗，惟賽後他的戰車因剩餘燃料重量不達標而遭取消資格，需從尾位起跑。