坦赫格：聯賽盃對曼聯十分重要　拒保證安東尼能獲正選

曼聯周二（17日）深夜3時在英格蘭聯賽盃第三圈面對英甲球隊班士利，主帥坦赫格（Erik Ten Hag）明言不會輕敵，並視聯賽盃為重要錦標。

兩年前高價加盟的安東尼（Antony），今季缺乏上陣機會，此戰面對英甲隊，會否上陣成為外界焦點之一，對此坦赫格不置可否，僅回答：「他必須反彈，而他有能力做到。」



安東尼由赫坦格「親兵」變後備

兩年前，安東尼以1億歐元身價，隨坦赫格從阿積士加盟曼聯，自此成為球迷及媒體焦點。然而這名巴西右翼穿上「紅魔鬼」戰袍後表現屢受名宿及球迷詬病，上季29場聯賽只錄1球1助攻。

身為坦赫格麾下「子弟兵」，今季卻不再受荷蘭主帥重用，只在8月下旬對白禮頓的聯賽後備上陣1分鐘。

安東尼在2022年9月加盟曼聯，表現一直備受質疑。（Getty Images）

坦赫格：聯賽盃對曼聯十分重要

今場聯賽盃面對英甲的班士利，兩隊牌面實力有差距，坦赫格明言不會輕視對手：「這關乎贏得獎盃以及取勝，我們希望奪取錦標，這是一個機會，我們會認真看待。」

他形容足總盃及聯賽盃十分重要（significant）：「當一支球隊奪取錦標時，每支球隊、每名班主、每名領隊都會給予關注，就像利物浦上季贏得聯賽盃時一樣。在足球世界，奪冠十分重要，特別是在英國。我們的目標永遠都是贏得所有比賽，所以也希望盡可能贏取所有錦標。」

坦赫格不願輕敵，明言會重視今場比賽。（路透社）

拒保證安東尼聯賽盃有正選

這場周中賽事處於兩場聯賽比賽之間，對手牌面實力又較弱，正是輪換好時機，亦是派安東尼上陣機會。這名翼鋒雖曾為坦赫格愛將，這名主帥卻表示，安東尼不一定會在這場擔任正選：「他必須反彈，他有能力做到。他正為自己的位置而戰，曼聯陣中每名球員都為此而戰，這正是我們所預期之事。」

被問到排在加拿祖（Alejandro Garnacho）及迪亞路查奧爾（Amad Diallo）之後，安東尼會否難受時，坦帥回答：「這便是職業及頂尖足球，定律就是選擇你覺得更大機會取勝的球員。」

這名荷蘭主帥還特別提到，加拿祖表現極具效率，拉舒福特又在剛過去的周末入波：「安東尼可在訓練中爭取正選，他很不耐煩，想要上陣並正為此努力，但其他人真的表現很好，他需要更上一層樓。」