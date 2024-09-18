烏克蘭拳王Oleksandr Usyk波蘭機場雙手被鎖　總統澤連斯基震怒

烏克蘭重量級世界拳王Oleksandr Usyk在波蘭機場被當地執法人員扣留，從被指為當地電視台拍下影片可見，Usyk當時雙手被手扣從後鎖上。

消息一出即震撼網絡，烏克蘭總統澤連斯基在社交媒體指對方現已獲釋，同時對Usyk所受待遇感到震怒。



烏克蘭總統澤連斯基：我們的冠軍已獲釋

澤連斯基發文指，「對我們的市民和冠軍以這種態度對待，我感到震怒。我們的冠軍（即Usyk）已獲釋，沒有人再扣留他。」

他表示已跟獲釋後的Oleksandr Usyk通電話，稱已指示外交部長Andrii Sybiha及內政部長Ihor Klymenko立即了解今次在波蘭克拉科夫（Kraków）機場發生的事件詳情，「如今一切安好，我們的冠軍已獲釋，不再被扣留。」

Oleksandr Usyk獲釋後與烏克蘭駐克拉科夫總領事合照。

被扣原因未明 Usyk：一場誤會

暫時未知Usyk為何突然被波蘭當局扣查，這位37歲拳手為WBC、WBO、WBA、IBF重量級冠軍，也曾贏得2012倫敦奧運金牌，他因為一直支持烏克蘭跟俄羅斯作戰，被視為國家英雄。

Usyk事後在Instagram限時動態「報平安」稱，「朋友們，一切安好。當中有個誤會，很快已獲解決。多謝關心事件的各位」。他更幽默地補充，「無論對方的身高、體重、臂展和錦標多少，我尊重執行職務的波蘭執法人員。」

他的太太Yekaterina Usyk則在Instagram上載一張丈夫被制服人員包圍的照片，並以英語發文說她「感恩丈夫在一次誤會後獲釋」。

烏克蘭拳王Oleksandr Usyk。（Getty Images）

史上首位擁有四大金腰帶重量級拳王

烏克蘭外長Andrii Sybiha在社交媒體X上指出，當局會聯絡波蘭外交部，因為他們感到是次扣留行動「對我們的冠軍而言，是不合情理及不能接受。」波蘭國營電視台TVP旗下頻道Polish TVP Info，在其網站上載一條社交媒體影片，當中顯示Usyk雙手從後被鎖上手扣、在一個看來是機場的地方，被波蘭執法人員押送。

Usyk是自從英國拳王Lennox Lewis以來，首位無爭議（undisputed champion）重量級拳王，亦即是同時持有全部主要拳擊機構世界冠軍銜頭的金腰帶。Lennox Lewis在1999年擊敗荷里菲特後，將他的WBC金腰帶，結合荷里菲特的 WBA和IBF錦標。Usyk更是盡攬WBC、WBO、WBA、IBF冠軍，為史上首位同時持有四條重量級金腰帶的拳王。

他不止拳擊成就驕人而受盡尊敬，俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，Usyk成立慈善基金資助在基輔作戰的烏克蘭部隊，為前線送上救護車等人道救援物資。