紐約馬拉松直擊｜謝覺偉首場紐馬「收貨」　努力後盡嘗可口的啤酒

New Balance香港運動員謝覺偉（阿歹）周日出戰六大馬拉松之一的紐約馬拉松，最終以2小時30分13秒衝線，以接近個人最佳時間完成生涯第一場「紐馬」。

上回他說到基本上每次馬拉松衝線後都會喊，今次見他衝過終點後先蹲下再彎身倚欄逾半分鐘。

「你係攰定喊？」我問。

「喊咗幾秒，跟住就停咗喇。紐馬真係好難，終於完喇，可以飲啤酒。」阿歹笑說。

全力衝刺後再大口灌啤酒，就是他跑步純粹的快樂。

01體育記者葉詩敏 紐約直擊



謝覺偉近年在越野跑賽事愈戰愈勇，在長跑亦屢次跑出個人最佳時間（PB），於3月上旬的東京馬拉松更跑出「Sub 230」的2小時29分26秒佳績，以近6分鐘差距刷新個人最佳時間。今早他繼「東馬」後出戰生涯第二場「六大馬」賽事，挑戰世界田總精英白金級（Elite Platinum）路賽的紐約馬拉松。

賽道途經紐約市五個行政區，同時穿越多座大橋，有一定上落坡幅，可說是六大馬中較高難度的賽事。阿歹在史泰登島出發後，橫跨韋拉札諾海峽大橋並進入布魯克林後，以35分41秒完成首10公里，其後保持均速，以1小時14分40秒完成前半程。

謝覺偉首戰紐馬直言「好難」，亦笑住在觀眾打氣聲下於最後直路衝刺。（葉詩敏攝）

他在後半程迎接更大挑戰，因24至26公里的皇后大橋（Queensboro Bridge）的爬升高度是賽道最大難關，但阿歹的速度沒有下跌，最終回到曼哈頓中央公園以2小時30分13秒衝線，雖無緣刷新個人最佳時間，仍造出貼近「Sub 230」成績。

紐馬賽道難度高，阿歹坦言沒想過做PB，「但都沒有想過開段會塞人，仲要一公里先過晒人，找回節奏跑，跟住個感覺去跑，沒有說要追返時間。」

賽道越過紐約五大區跑過五條橋，最後前往中央公園終點的是一條大斜路，整個賽道亦是連綿不斷的暗斜，首戰紐馬的他說：「其實氣氛十分之好，但這賽道的難度真的好難好難，好似跑了座山似的，其中兩條橋（海峽大橋、皇后大橋）好斜又好長，最難捱。」

謝覺偉自言在高難度賽道跑出與PB相近時間已「收貨」。（葉詩敏攝）

他直言：「最後回到中央公園條直路最難捱，因為望住前面都是上斜的路，個人已經好攰，好想停低唞下。」即使未能刷新PB，阿歹仍對在高難度賽道跑出貼近PB時間感滿足，「開頭（跑手）塞一塞車，要不然都PB時間範圍，都收貨了。」

初戰紐馬，阿歹迎難而上亦盡情享受，「開心的，聽到沿路觀眾震耳欲聾的打氣聲，令我有種渴望完成。」不只是在跑道上，跑後披着大會橙色保暖披肩的他，走在街道上屢次獲途人鼓勵，「Congratulations」、「You made it」等熱情致意，橙色披肩是這天城市中獨有的光環。

「喊咗幾秒，跟住就停咗喇。」阿歹笑言今次完成也釋放辛酸的淚水。（葉詩敏攝）

由遠赴雲南高原訓練備戰到終於完成42公里，連日自律戒口的阿歹急不及待大口灌啤酒，堅持這回事，付出多少努力，入口的啤酒就有多美味。

這天的紐約街頭，橙色保暖衣是跑手順利完賽的光環。（葉詩敏攝）

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