渣打馬拉松2024｜謝覺偉初跟名師感壓力　比賽中途肚痛去廁所

【渣打馬拉松 / 渣馬2024】近年轉型為全職跑手的謝覺偉（阿歹），今日全馬跑出2小時29分47秒，雖然未能達到個人最佳成績（PB），不過他未感失望。

被問及最近開始跟隨日藉教練川尾慎悅練跑，他表示感到壓力，近跑跑步期間更時常肚痛，今天比賽中途也要「搵廁所」。不過他表示仍然享受過程，希望未來一兩年盡量「學多啲、試多啲」。

現場攝影：楊宇翹、張倩儀、葉詩敏、趙子晉



「阿歹」賽後表示：「OK呀，雖然未能PB，但時間仍然在自己target之內。」阿歹指川尾教練給他的目標大約是2小時28分，現在相差太約1分鐘，算可以接受範圍之內。

「阿歹」謝覺偉今日跑步中途肚痛，未能PB， 不過未感失望。（楊宇翹攝）

他又笑談比賽途中的「蝦碌」事，「大約20K時肚痛去了廁所，最近都有這個問題，跑跑吓會肚痛，沒有食錯東西…… 可能關壓力或者心理事，最近個幾星期都是如此，跑步中途要去廁所。」

他指出，壓力可能是來自跟了新教練，「我不想辜負他的期望。相比平時自己訓練，跟川尾教練後可謂大開眼界，本身自己平時從來不會做某些訓練，但他會迫我做，例如鍛煉心肺……我心肺出名『渣』。」

「阿歹」謝覺偉與跑友蘇浩才（Sammy So）順利完賽。（楊宇翹攝）

被問及為何突然跟隨川尾教練練習，他表示自己正申請進入體院訓練，「有人問我是否願意跟隨川尾……我要多謝田總，都係田總幫我拉攏這一件事。」

在此之前，阿歹都是好自由隨心練跑，現在訓練時有何不同？他表示，跟隨教練有完整訓練方案，更像一個全職運動員。「他之前都教過很多好的跑手，我很相信他。很想把握這個機會，如果現在不做以後沒有機會，未來一兩年會好好把握。」

「阿歹」謝覺偉近期開始跟隨日籍教練訓練，坦言有壓力，（楊宇翹攝）

阿歹指未來一年賽程已安排好，4月會跑倫敦馬拉松、8月會參加UTMB CCC、10月會跑芝加哥馬拉松，會好好部署盡力去做，希望完成目標。

展望2024年，他希望「唔駛成日追PB」，想學多一些，體驗多一些，盡量把握未來一兩年去做好這件事，希望成績不要放太重，「因為快過我的人有很多，永遠不會追得完。」他又指川尾教練沒有為他定下很難的目標，只叫我「唔好驚」。

「阿歹」謝覺偉以前為足球員，近期也有關注港足參加亞洲盃戰況。（葉詩敏攝）

早年為足球員的他，被問及近日有沒有睇波時，他指最近亦有睇支持香港隊參加亞洲盃，「唔認同很多人話『輸少當贏』，其實不可以有輸的心態，你看球員面對強敵伊朗都沒有抱『輸少當贏』心態去打，是很有火的；僅以一球落敗以是很厲害。」