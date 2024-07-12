越野跑｜謝覺偉赴日本備戰殿堂級山賽　村尾教練從飲食改變阿歹

為備戰8月底UTMB的CCC賽事，香港越野跑手謝覺偉（阿歹）與日藉教練村尾慎悅制定了4個月的備戰計劃。

完成倫敦馬拉松後，阿歹前往村尾教練的家鄉秋田大館訓練，提升速度，在6月底的佐呂間湖100公里超馬跑出6小時40分得到第五名佳績。回港休息數天後，阿歹會再去日本，到長野的高原訓練攀升，直至8月底，接着到歐洲參加CCC。

阿歹希望可以11小時內跑完CCC，去年CCC只有前七名跑手能夠達到這個時間，可見阿歹的雄心壯志。他盼望在這個殿堂級越野跑賽做出好成績，激勵所有香港跑手，「原來我們都可以走到那個層面，讓其他人見到都願意付出多一點」。



謝覺偉希望證明香港跑手都能在世界大賽取得好成績，激勵更多港人努力。（顏銘輝攝）

CCC是UTMB之下其中一項賽事，在歐洲的阿爾卑斯山舉行，賽道長約101.5公里，攀升約6150米，由意大利小鎮Courmayeur起步，跑經瑞士的Champex，至法國的Chamonix衝線。CCC的名字亦由這3個小鎮的第一個字母組成。

阿歹解釋參賽原因：「始終這是一個殿堂級的山賽，我又想繼續留在山上（越野跑），希望在2025年繼續可以代表香港參加世錦賽，所以會在一年玩一到兩場山賽，盡量保持狀態，就選擇了CCC。」

謝覺偉兼顧路跑與山跑比賽。（顏銘輝攝）

35歲的阿歹踢波出身，唸學界足球名校董之英，跟着順利成章加盟職業球會傑志，但做後備為主，及後離開球壇，做過運輸及裝修，年近三十接觸長跑，兜兜轉轉回到體壇。阿歹被視為當今跑山界「港一」，他在去年的香港山路錦標賽長距離組別封王，再代表港隊參加世錦賽，跑得31名。

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阿歹分享，他接受村尾教練訓練的消息登上了當地報章。（Instagram）

為了跑好CCC，阿歹與村尾教練制定4個月的備戰計劃。他在4月的倫敦馬拉松刷新個人最佳全馬成績（2小時24分27秒）後，於5月中前往日本的秋田大館，接受村尾教練的一對一特訓。在個多月的訓練，他每天4時半起床，先練跑兩小時，吃完早餐就練體能，午飯後再練體能又練跑，直至6時晚飯，到8時就睡覺，幾乎日日如是。

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阿歹說：「基本上我跑多久，他（村尾教練）就站多久。我跑圈，他計時。有些路況可以踩單車的，他就踩單車跟住我。他很少出聲，跑得快也好、慢也好，都不會出聲。」

謝覺偉在5月去了日本訓練速度，7月初回港，休息數天後，7月中又去日本練攀升，希望可以在8月底的CCC跑出好成績。（Instagram）

在日本的個多月，阿歹表示改變得最多的是飲食習慣，因為他的三餐皆由村尾教練預備，十分健康，飯菜重疏菜及豆類，多蛋白質而少油膩。他說：「本身自己腸胃很差，但這五十日跟教練，令我飲食定時有規律，吃了很多菜。我以前不吃菜的，討厭吃香蕉，現在沒有他督促，我都會主動吃菜和香蕉。」

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謝覺偉視CCC為今年其中一場重點比賽。（顏銘輝攝）

村尾教練在6月30日安排阿歹參加一場北海道佐呂間湖100公里超馬，以檢驗訓練成果。阿歹跑出6小時40分44秒，得到第五名，平均每4分鐘跑到一公里。他說：「我不當是比賽，因為整個鋪排是用來準備CCC。始終是第一次跑（超馬），自己又有點傷患問題，其實都算收貨，比目標時間用多少少。」

謝覺偉北海道佐呂間湖100公里超馬以6小時40分得第五名。（Instagram）

這場超馬的成績雖然比目標時間慢了少許，但謝覺偉都收貨。（Instagram）

阿歹表示那場是日本跑手爭取出戰超馬世錦賽的選拔賽，所以他能與當地最頂尖的超馬跑手同場競技，感受到對方的強韌。他說：「我覺得意志上有差距，跑到80公里時，有個掉頭位，我見到他們仍然很有火，而我就意志盡失、捱回來。」那場超馬的冠軍是山口純平，比阿歹快接近30分鐘。

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謝覺偉將會參加8月底的CCC。（顏銘輝攝）

被問到村尾教練是否滿意，阿歹說：「讚我？他不會的。他說忘記這場比賽，重新再來，要準備重要的目標CCC。」再追問村尾教練有沒有給他評語，他說：「印象中是練得不夠。他說要再準備多一點，但奈何自己身體的反應，練不了那麼多。」

在7月初，阿歹回港休息，但在7月中又出發往日本，到海拔1500米至2000米左右的長野高原訓練攀升，至8月底前往歐洲比賽。他說：「上一次是平地練速度，第二次是攀升，因為你沒可能同一時間練兩件事。」為何不提早到歐洲高山適應而到日本？阿歹簡單地答，他相信教練，沒問原因。

謝覺偉短暫留港數日，又會到日本訓練高原攀升。（顏銘輝攝）

今屆CCC在當地時間8月30日早上9時開賽，上屆冠軍是跑出10小時14分的英國跑手Jonathan Albon，亞軍則是慢8分鐘的中國跑手申加升。阿歹也希望可以跑到11小時內，「試試去拼搏，看看自己的能耐」。以去年的賽果，只有前七名跑手可以在11小時內完成CCC。若果他跑出目標時間，很可能躋身前十名。自CCC在2006年創立以來，未有香港跑手可以跑入前十位。

阿歹說：「希望我和怪獸（另一參賽跑手曾福祥）一起跑好一點，不要說給外國人看，而是給香港人看，原來我們都可以走到那個層面，讓其他人見到都願意付出多一點。」